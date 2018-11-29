Волейболисты ИНК завоевали серебро крупнейшего международного турнира Volley Пром - 2018

Волейбольный сезон в самом разгаре, а это значит, что команде ИНК предстоит выступление на нескольких крупных турнирах. По традиции иркутские нефтяники сражаются сразу на нескольких фронтах. В ноябре помимо чемпионата города ИНК получила приглашение на участие в крупнейшем международном Кубке Volley Пром - 2018 в Санкт-Петербурге. В этом сезоне иркутяне отправились на турнир в северную столицу в ранге одного из фаворитов. В прошлом году наша команда заявила о себе, заняв второе место, - уступила лишь хозяевам площадки. И свой лидерский статус действующие серебряные призеры начали подтверждать с первого матча.

- На групповом этапе мы по партиям обыграли «ЛУКОЙЛ», «МОТОР» и «Газпром Нефть» с сухим счетом 2:0, - рассказывает капитан команды Евгений Спешилов. - Так как по регламенту матчи проводились до двух побед, вместо привычных трех.

В четвертьфинал сибиряки вышли легко, но на этой стадии волейболистам ИНК пришлось проявить волю к победе. Победа в первой партии с уфимской «Башнефтью» осталась за командой из столицы Башкортостана. Выход в полуфинал висел на волоске, но иркутские волейболисты сумели переломить ход игры и завладеть преимуществом. Сравняв счет во втором отрезке, волейболисты ИНК выиграли и в решающей третьей партии. Несмотря на то что иркутяне оставили много сил и эмоций в матче с соперниками из Башкирии, к полуфинальной игре с питерским «РЭП холдингом» они сумели собраться, показать уверенную игру и вновь одержать сухую победу - 2:0.

- Ну а дальше как под копирку повторилась историяпрошлогоднего турнира, - продолжает Евгений Спешилов. -В решающей встрече нам вновь противостояли хозяева площадки - команда «Газпром трансгаз». Первую партию мы сражались практически на равных, но в упорной борьбе уступили 12:15. По такому же сценарию прошел и второй отрезок. Удача вновь улыбнулась сопернику - 0:2. Нам вновь досталось серебро.

Игра иркутской команды снова впечатлила организаторов.Сразу два волейболиста ИНК вошли в символическую сборную турнира: Алексея Щербакова признали лучшим либеро, а Евгений Спешилов стал лучшим диагональнымКубка Volley Пром - 2018.

- Кстати игроки «Газпрома» еще до начала турнира ждали нас в финале: интересовались, в каком составе мы приехали, - говорит Евгений Спешилов. - Считаю, что второе место среди 12 команд со всей страны и ближнего зарубежья - результат неплохой, учитывая, что все шесть матчей мы провели в один день. Таков был регламент турнира. А четвертьфинал, полуфинал и финал и вовсе играли без отдыха. Причем решающая встреча началась в 23 часа по иркутскому времени. Но несмотря на это мы проиграли ее уже не в одни ворота, как в 2017-м. Так что прогресс точно есть. Надеюсь, покорим этот турнир с третьей попытки в следующем году.

Где команда ИНК не знает, что такое второе место, так это чемпионат Иркутска. На внутренней арене дела у нефтяников идут, как обычно, хорошо. В каждом туре действующие чемпионы стабильно набирают очки и планомерно движутся к золоту турнира. Пока в активе команды ни одной проигранной партии.

Не менее напряженным и интересным выдастся для ИНК и декабрь. Помимо игр в чемпионате города завершить год на мажорной ноте нефтяники планируют на Кубке Красноярского края. Там нашим игрокам предстоит подтвердить завоеванный в прошлом году титул чемпиона. На этот счет свое мнение есть у хозяев турнира -игроков «Енисея». В декабре 2017-го они, даже поставив в состав команды тренера, все равно проиграли иркутянам. А сейчас жаждут реванша. Тем интереснее будет противостояние.

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