Погода на декабрь 2018 в Иркутске: то снег, то мороз

То потепление, то метель, то снег, то мороз. Обычное, в общем-то, дело для зимы в Сибири. Вот и декабрь начнется с очередного циклона из Арктики. Днем 1 декабря ожидается потепление, но уже к вечеру ощутимо похолодает, а по области возможны метели. Вплоть до 9 декабря столбик термометра неумолимо будет ползти вниз. В Иркутске ночная температура временами будет опускаться до -30, по области -35. Жителям крайних северных районов и вовсе стоит ожидать зубодробительные -40. Так что, доставайте унты, шубы и шапки! Погода на декабрь 2018 не любит беспечных!

Но, к счастью, морозы долго не задержатся. Уже после 10 декабря Иркутск снова захватит метель, пройдут снегопады. А потом, как водится, потеплеет. Синоптики говорят: в декабре будем жить, «как на качелях», погода будет чередоваться. Ожидаются кратковременные понижения температуры до -30, которые будут сменяться незначительным потеплением и снежной погодой. Так что успевайте ловить теплые для зимы деньки. Их будет не так много, оттого они и будут более ценными.

- Мы уже готовим предварительный прогноз на Новогоднюю ночь и январь, - комментирует ситуацию с погодой начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Конечно, он еще будет корректироваться, но по тем данным, которые удалось изучить, ожидается, что 31 декабря будет относительно тепло.

Синоптики ожидают, что в последний день года в Иркутске установится благоприятная погода. Днем будет от -7 до -15 и ночью от -15 до -18.

Ну что ж. Будем надеяться, что прогноз сбудется. Тогда наблюдать за праздничными фейерверками можно будет почти с комфортом. Такова, по прогнозам, будет погода на декабь 2018 в Иркутске.