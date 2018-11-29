2018-11-29T13:20:39+03:00
Общество

Погода на декабрь 2018 в Иркутске: то снег, то мороз

По предварительным прогнозам, 31 декабря в городе будет относительно тепло, такова погода на декабрь 2018 в Иркутске
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Погода на декабрь 2018 в Иркутске: то снег, то морозПогода на декабрь 2018 в Иркутске: то снег, то морозФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

То потепление, то метель, то снег, то мороз. Обычное, в общем-то, дело для зимы в Сибири. Вот и декабрь начнется с очередного циклона из Арктики. Днем 1 декабря ожидается потепление, но уже к вечеру ощутимо похолодает, а по области возможны метели. Вплоть до 9 декабря столбик термометра неумолимо будет ползти вниз. В Иркутске ночная температура временами будет опускаться до -30, по области -35. Жителям крайних северных районов и вовсе стоит ожидать зубодробительные -40. Так что, доставайте унты, шубы и шапки! Погода на декабрь 2018 не любит беспечных!

Но, к счастью, морозы долго не задержатся. Уже после 10 декабря Иркутск снова захватит метель, пройдут снегопады. А потом, как водится, потеплеет. Синоптики говорят: в декабре будем жить, «как на качелях», погода будет чередоваться. Ожидаются кратковременные понижения температуры до -30, которые будут сменяться незначительным потеплением и снежной погодой. Так что успевайте ловить теплые для зимы деньки. Их будет не так много, оттого они и будут более ценными.

- Мы уже готовим предварительный прогноз на Новогоднюю ночь и январь, - комментирует ситуацию с погодой начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Конечно, он еще будет корректироваться, но по тем данным, которые удалось изучить, ожидается, что 31 декабря будет относительно тепло.

Синоптики ожидают, что в последний день года в Иркутске установится благоприятная погода. Днем будет от -7 до -15 и ночью от -15 до -18.

Ну что ж. Будем надеяться, что прогноз сбудется. Тогда наблюдать за праздничными фейерверками можно будет почти с комфортом. Такова, по прогнозам, будет погода на декабь 2018 в Иркутске.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глазковский мост в Иркутске закроют 1 декабря на время проведения эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады
Федеральный закон «Об охране озера Байкал»: разработка новой концепции
Депутаты Заксобрания настаивают на завершении переселения жителей Приангарья из ветхого и аварийного жилья до конца 2018 года
Школьник из Братска в 15 лет открыл магазин в интернете: он 2 года продавал несуществующие телефоны
Лобовое столкновение двух фур на трассе "Байкал": у Култука погиб дальнобойщик из Краснодарского края
Владельца терминалов по покупке криптовалюты оштрафовали в Иркутской области
Директор школы в Иркутской области год получала зарплату за фиктивного лаборанта
СК возбудил уголовное дело о гибели трех детей на пожаре в Иркутской области
Мошенники за сутки продали два несуществующих лодочных мотора в Иркутской области
Российско-китайский форум делового сотрудничества пройдет в Иркутске
Центральный рынок - одна из достопримечательностей Иркутска
Движение на автотрассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе полностью восстановлено
Лобовое столкновение двух фур на серпантине у Култука: на трассе Р-258 «Байкал» заторы, водителей призывают быть осторожнее
На автотрассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе заторы, ситуацию контролируют сотрудники ГИБДД
Трое детей погибли на пожаре в Иркутской области
Первенство Европы по пауэрлифтингу: в копилке иркутян золотые и серебряные медали
Победа на последних минутах: «Байкал-Энергия» дома обыграла московское «Динамо»
Прогноз погоды в Иркутске: 29 ноября пойдет снег
Питерская группа «Шляпники» веселится на Байкале: музыканты парятся в баньке и пьют воду прямо из озера
СК начал проверку гибели рабочего на одной из строек Иркутска
Жители Братска рассказали спикеру ЗС Сергею Соколу о проблемах на личном приеме
Центральный рынок Иркутска – место, которое обязательно посещают туристы и звезды шоу-бизнеса
Депутаты ЗС взяли на контроль ремонт спорткомплекса «Чемпион» в Братском районе