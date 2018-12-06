В темноте и холоде в мороз -30: в поселках вокруг Иркутска из-за перегрузок на сетях вырубает электричество

Жильцы двухсот домов в Мегете остались без света практически на двое суток.

Все началось 3 декабря в 17:40, когда температура воздуха опустилась до отметки – 26 градусов. Жители поселка включать дополнительные средства тепла, тем самым употребление электроэнергии резко увеличилось. На новой подстанции сработала система защиты от перегрузки. Кстати ее установили в этом году для того, чтобы сделать схему энергоснабжения поселка более сбалансированной.

- Для того, чтобы можно было включить автоматику и подать напряжение в сеть, необходимо было выдерживать нагрузку в заданных максимальных значениях, для чего специалистам «Облкоммунэнерго» пришлось в течении двух суток попеременно отключать от новой подстанции по несколько улиц частного сектора поселка, - сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Одновременно отключались от 40 до 200 домов. Пока света на участках не было, специалисты из «Братской электросетевой компании» меняли аппаратуру защиты на подстанции и устанавливали оборудование, которое рассчитано на большую нагрузку.

Работу завершили 5 декабря и с 13:38 все дома в Мегете были подключены к электроэнергии.

Сегодня утром, 6 декабря многие дома в пригороде Иркутска также остались без света. В социальных сетях люди осуждают отключение электроэнергии в Хомутово и Мамонах.

- В селе Новые Мамоны в семь утра выключился свет, - рассказывают очевидцы. – Наш дом оттапливается полностью за счет эклектических батарей, пушек и больших тепловентиляторов. Буквально за полчаса дом остыл, изо рта шел пар, пол был ледяной. Мало того, еще и воды нет.