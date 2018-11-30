Центральный рынок Иркутска: все для покупателей и продавцов

Иркутский Центральный рынок - настоящее место притяжения. С раннего утра и до позднего вечера здесь кипит жизнь. Продавцы общаются с покупателями и между собой, обсуждают не только какой-то определенный товар, но и говорят о погоде, здоровье, моде, экономике, политике... Люди приходят на рынок во многом ради общения, но не только. Где, как не здесь можно потрогать кусок мяса, попробовать на вкус колбасу, творог, сметану, а потом еще и поторговаться, сбить цену.

Некоторые, конечно, опасаются ходить на рынок, думая, что их могут обмануть. Но сами продавцы торговых рядов развеивают эти страхи.

Анна торгует мясом. В день она обслуживает 30 - 40 человек, и чем больше людей к ней придет, тем выше будет заработок.

- Мы заинтересованы в том, чтобы человек, придя однажды за мясом, возвращался вновь и вновь именно к нам, - говорит Анна. Администрация Центрального рынка строго следит за всем, что происходит на его территории. И каких-то инцидентов я уже давно не припомню.

Продавец колбасы Наталья тоже отметила, что с администрацией рынка не забалуешь - она все видит. Да к тому же от обмана продавцу никакой выгоды, одни убытки.

- Мы своих покупателей любим. Постоянную клиентуру приходится нарабатывать годами. Из-за одной ошибки портить репутацию не хочется никому. В последнее время на рынок стало приходить много пожилых людей. Обманывать бабушек и дедушек вообще грех. Мы их обслуживаем по высшему разряду и ждем снова, - сказала работник торговли.

А продавец рыбы рассказала, что даже обменивается с клиентами телефонами. Они через мессенджеры делают ей заказы и получают ответ, когда можно забрать подготовленные наборы.

- Мы кота в мешке не продаем, есть контрольные весы. У каждого в телефоне калькулятор. А если говорить о качестве товара, то ведь все можно потрогать, попробовать.

КОНКРЕТНО

Что делать, чтобы не стать жертвой нечестных продавцов

! Внимательнее следите за действиями продавцов. Многие из них отличные психологи. Если заметят, что вы постоянно думаете о чем-то о своем, практически не смотрите на весы, то обмануть вас проще простого.

! Можно ходить за покупками со своим проверенным безменом и держать его на виду.

! Выбирайте товар самостоятельно, не отказывайтесь от возможности попробовать продукт.

! Если сомневаетесь в том, что расфасованный товар взвешен правильно, воспользуйтесь контрольными весами, взвесьте самостоятельно.

Откройте калькулятор в телефоне и умножьте вес на стоимость за килограмм. Если есть расхождения, обратитесь к продавцу за разъяснениями.

! Если продавец отрицает обвес или обсчет, обратитесь к администраторам Центрального рынка, которые находятся в здании БТИ.

В настоящее время конфликтные ситуации возникают крайне редко, так как продавцы на Центральном рынке соблюдают самое главное правило торговли: покупатель всегда прав.

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