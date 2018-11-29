2018-11-29T15:38:36+03:00
Здоровье

Больничный - в один клик

На Круглом столе в «Комсомольской правде Иркутск» эксперты Фонда социального страхования рассказали о полезных и удобных сервисах
Ольга СЛАВИЧЕВА
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Проект «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН) в Иркутской области реализуется с июля 2017 года. За это время в Приангарье уже оформлено более 50 тысяч электронных больничных. В Приангарье ЭЛН оформляют 102 медицинские организации, из них 96 – областные государственные учреждения, 5 – негосударственные медицинские организации. В каждой районной больнице в Иркутской области врачи обеспечены электронной цифровой подписью и могут выдать ЭЛН.

-Электронный больничный выгоден и для предприятия, и для самого больного, и для медицинского учреждения. Во-первых, сокращается время, которое пациент проведет в поликлинике: ему уже не нужно ходить с бумагами из кабинета в кабинет, стоять в очередях и ставить печати. Во-вторых, врачу, обладающему цифровой подписью, на оформление электронного больничного потребуется одна минута. И в-третьих, этот документ невозможно ни подделать, ни потерять. Сокращаются и трудозатраты сотрудников бухгалтерии предприятия, - подчеркунл Дмитрий Селиванов.

Лидеры, первыми оценившие новинку – представители крупных предприятий. АО «Саянскхимпласт» принял на оплату более 700 листков нетрудоспособности в электронном виде. Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко отметил, что для работодателей принимать электронные листки значительно удобнее, чем в бумажном виде. Электронный документ значительно сокращает финансовые и трудовые затраты на обработку, учет и хранение бланков листков нетрудоспособности, система исключает возможность оплаты поддельных больничных.

Опытом внедрения ЭЛН в медицинских учреждениях поделилась начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Иркутску министерства здравоохранения Иркутской области Вероника Войцеховская.

-При организации этой работы нам пришлось пройти через определенные сложности. Приходилось общаться с руководителями предприятий, сообщать в соцстрах о тех работодателях, которые отказывались принимать электронный больничный. Постепенно все наладилось, и теперь работа идет в штатном режиме. Работа эта конечно очень большая, очень своевременная и очень интересная, и сейчас начинаем тестировать уже новую технологию - оформление электронного родового сертификата в нашем медицинском учреждении МСЧ №2, -сообщила Вероника Войцеховская.

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