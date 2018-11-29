В Иркутске рассказали о новых электронных сервисах Фонда социального страхования

ЗАКУПКИ – ПОД КОНТРОЛЕМ

Некоторые электронные сервисы уже активно развиваются и реализуются в Иркутской области

Сервис «Открытый контракт» начал свою работу в марте 2018 года. Он позволяет общественным организациям инвалидов, всем заинтересованным гражданам льготной категории и пострадавшим на производстве, контролировать процесс закупок технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий и путевок на санаторно-курортное лечение.

На новой платформе теперь размещаются все закупки с начальной максимальной ценой контракта свыше 1 млн рублей. Главной особенностью портала www.ok.fss.ru является открытое техническое задание, где прописаны условия закупок товаров и услуг. Таким образом, посетители сайта могут заранее получить проекты техзаданий, требования к участникам закупок и критерии оценки заявок. Зарегистрированные пользователи могут напрямую участвовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направляя в Фонд вопросы, замечания и предложения. В Иркутской области региональное отделение Фонда сегодня почти 34% закупок размещает в «Открытом контракте».

-В переходе на электронный оборот есть большой плюс. Я захожу на «открытый портал» - вижу необходимую информацию, реальную очередь на санаторно-курортное лечение. Захожу на «открытый контракт» и вижу суммы, направленные на закупки технических средств реабилитации. Теперь мы можем повлиять на ситуацию, обсудить, чего не хватает и что нужно, – поделился мнением председатель иркутского отделения Всероссийского общества инвалидов Константин Шумков.

ЦИФРОВОЙ ТАЛОН

«Электронный талон Фонда на ж\д проезд» позволяет инвалидам значительно сократить временные затраты и облегчить получение государственной услуги. Ранее гражданину было необходимо приходить с необходимым пакетом документов в филиал регионального отделения Фонда, получить там именное направление, пойти с ним в железнодорожную кассу и получить ж\д билет. В случае выявленных ошибок при заполнении документов в медицинской организации или в филиале, инвалиду было необходимо снова повторять этот процесс.

Сейчас достаточно только прийти в филиал регионального отделения, где сотрудники Фонда проверят и занесут в базу все необходимые данные, после чего инвалид может получить электронный ж\д билет в день обращения. А можно сделать это дома через личный кабинет на сайте ОАО «РЖД», где теперь самостоятельно сможет выбрать удобный для себя поезд, вагон и место. Сегодня в Иркутской области уже выдано более 200 электронных талонов «РЖД».

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ В ОДИН КЛИК

Проект «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН) в Иркутской области реализуется с июля 2017 года. За это время в Приангарье уже оформлено более 50 тысяч электронных больничных. В Приангарье ЭЛН оформляют 102 медицинские организации, из них 96 – областные государственные учреждения, 5 – негосударственные медицинские организации. В каждой районной больнице в Иркутской области врачи обеспечены электронной цифровой подписью и могут выдать ЭЛН. Больничный лист в электронном виде в отличие от бумажного листка быстрее оформить, нельзя потерять, испортить или подделать. ЭЛН работодатель оперативно обработает, начислит и оплатит пособие в срок.

Лидеры, первыми оценившие новинку – представители крупных предприятий. АО «Саянскхимпласт» принял на оплату более 700 листков нетрудоспособности в электронном виде. Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко отметил, что для работодателей принимать электронные листки значительно удобнее, чем в бумажном виде. Электронный документ значительно сокращает финансовые и трудовые затраты на обработку, учет и хранение бланков листков нетрудоспособности, система исключает возможность оплаты поддельных больничных.

Опытом внедрения ЭЛН в медицинских учреждениях поделилась начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Иркутску министерства здравоохранения Иркутской области Вероника Войцеховская.

-При организации этой работы нам пришлось пройти через определенные сложности. Приходилось общаться с руководителями предприятий, сообщать в соцстрах о тех работодателях, которые отказывались принимать электронный больничный. Постепенно все наладилось, и теперь работа идет в штатном режиме. Работа эта конечно очень большая, очень своевременная и очень интересная, и сейчас начинаем тестировать уже новую технологию - оформление электронного родового сертификата в нашем медицинском учреждении МСЧ №2, -сообщила Вероника Войцеховская .

БУДУЩАЯ МАМА – НЕ КУРЬЕР

Как сообщил Дмитрий Селиванов, «Электронный родовый сертификат» с 2019 года будет внедряться на территории Российской Федерации. Этот электронный сервис будет работать в медицинских учреждениях по принципу электронного больничного. При первом визите к врачу женщине будет необходимо дать согласие для получения электронного родового сертификата, все данные беременной вносятся врачом в базу и передаются в Фонд. Как и электронный больничный, родовый сертификат невозможно потерять или испортить. Женщине не надо заботиться о сохранности документа, а электронный документооборот между фондом и медицинской организацией это значительная экономия ресурсов.

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ - ВСЕ УСЛУГИ

-«Личный кабинет» будет особенно актуален для жителей Иркутской области с 1 июля 2020 года, когда Иркутское региональное отделение перейдет на «прямые выплаты» пособий на лицевые счета получателей услуг, - сообщила управляющий Иркутским региональным отделением ФСС РФ Яна Соболь,-В личном кабинете застрахованный сможет проверить, в каком размере ему начисляются пособия, получить сведения по больничным листам и узнать информацию о страховых выплатах в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниям.- Там жеможно оставить заявку на обеспечение техническими средствами реабилитации, связаться со специалистами и задать вопрос. Важным моментом является и то, что в сервисе будет календарь обеспечения заявки и возможность оценки работы.

Такой же сервис будет работать и для работодателей - Личный кабинет страхователя. В нем работодатель сможет работать с электронным больничным, видеть сведения о скидках и надбавках, об использовании 20% сумм страховых взносов, направленных на улучшение условий труда, о пострадавших на производстве в результате несчастных случаев и профзаболеваний, а также взаимодействовать с Фондом путем направления запросов.

Через приложение «Социальный голосовой помощник» можно узнать, как оформить электронный больничный, получить средства реабилитации. В настоящее время данное приложение работает в тестовом режиме.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛЬГОТАМ

Мобильное приложение «Социальный навигатор», разработанное для получателей социальных услуг Фонда, позволяет онлайн рассчитывать размеры социальных пособий, следить за доставкой и качеством ТСР или ПОИ, получать контактную информацию о ближайших социальных объектах, находить ответы на вопросы о социальных услугах и многое другое. Мобильное приложение будет доступно в 2019 году для пользователей операционных систем IOS и Android.

-Через сервисы можно дистанционно записываться на получение необходимых услуг, а мы в свою очередь можем обеспечивать и контролировать их получение. Потому что вся информация отражается в информационных системах – кто обслуживал, время оказания услуги. Это недоступно в бумажном виде. Также мы можем вовлекать в оказание социальных услуг партнеров, делегируя некоторые функции им. Внедрение электронных сервисов однозначно позволит только улучшить качество социальных услуг, - подвел итоги круглого стола Дмитрий Селиванов.