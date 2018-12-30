ГУ МЧС по Иркутской области:не стоит планировать дальних поездок 1 декабря, ожидается штормовой ветер

Первый день комом, снежным. 1 декабря в Иркутской области ожидается усиление ветра, метели. На регион движется очередной циклон из Арктики. Штормовой ветер и снегопады накроют Иркутскую область.

- Мы рекомендуем воздержаться от дальних поездок, водных прогулок и пеших переходов, - рекомендуют в ГУ МЧС по Иркутской области. – Советуем туристам переждать непогоду в безопасном месте.

По данным метеорологов 1 декабря по области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в центральных и южных районах области 20-25 м/с, а на Байкале и вовсе до 30-35 м/с. Водителей и пешеходов предупреждают - будьте осторожны, из-за снегопада возможно появление снежных заносов и накатов на дорогах. Элементарные вещи, но именно о них, как правило, забывают.

Как и на прошлых выходных, на время действия циклона будет создан оперативный штаб МЧС, федеральные трассы возьмут на особый контроль, так что "тише едешь - дальше будешь", работает как никогда.