2018-11-30T13:17:31+03:00
Общество

ГУ МЧС по Иркутской области:не стоит планировать дальних поездок 1 декабря, ожидается штормовой ветер

На трассах будут работать пункты обогрева и помощи водителям
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ГУ МЧС по Иркутской области: жителей региона предупредили, что не стоит планировать дальних поездок 1 декабря.ГУ МЧС по Иркутской области: жителей региона предупредили, что не стоит планировать дальних поездок 1 декабря.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Первый день комом, снежным. 1 декабря в Иркутской области ожидается усиление ветра, метели. На регион движется очередной циклон из Арктики. Штормовой ветер и снегопады накроют Иркутскую область.

- Мы рекомендуем воздержаться от дальних поездок, водных прогулок и пеших переходов, - рекомендуют в ГУ МЧС по Иркутской области. – Советуем туристам переждать непогоду в безопасном месте.

По данным метеорологов 1 декабря по области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в центральных и южных районах области 20-25 м/с, а на Байкале и вовсе до 30-35 м/с. Водителей и пешеходов предупреждают - будьте осторожны, из-за снегопада возможно появление снежных заносов и накатов на дорогах. Элементарные вещи, но именно о них, как правило, забывают.

Как и на прошлых выходных, на время действия циклона будет создан оперативный штаб МЧС, федеральные трассы возьмут на особый контроль, так что "тише едешь - дальше будешь", работает как никогда.

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