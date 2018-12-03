Верхнюю и Нижнюю набережные Ангары в Иркутске объединят, а на острове Конный построят концертный зал

Как изменится любимый город в обозримом будущем? Преображать Иркутск дали возможность, как архитекторам-профессионалам, так и обычным горожанам.

В конкурсе на лучшие эскизы по созданию нового облика столицы Приангарья участвовали даже школьники! Всего организаторы рассмотрели 6 проектов и выбрали два лучших. Один предполагает строительство универсального концертного зала на острове Конный, другой – второго яруса Цесовской Набережной (в районе Глазковского моста – прим. Ред.).

Макет изменений Нижней набережнойФото: «СТБ-проект».

- В замыслах объединить Верхнюю и Нижнюю набережные, - пояснил автор проекта Андрей Белопольский. - Для этого нужно найти баланс между зонами отдыха иркутян и сохранением автомобильных дорог.

Что предлагает Андрей Белопольский? Архитекторы планируют превратить территорию в совершенно новое пространство и разделить его на два уровня с плавным переходом от одной части к другой. По замыслам создателей там появятся аллеи для прогулок кафе и ресторанчики, где можно будет укрыться от ненастной погоды. Это станет первым этапом по созданию будущей единой пешеходной зоны, которая протянется от плотины ГЭС до Нижней набережной. И что важно: новые сооружения вплетут в исторический облик Иркутска. На этом архитекторы сделали особый акцент.

А что с концертным залом? Как известно, в Иркутске такой универсальной площадки нет. Есть, конечно, Дворец спорта «Труд», сцены музыкального театра и филармонии, но все-таки речь о другом пространстве.

Макет концертного зала на острове. Фото: архитектурное бюро «Габр».

- Остров Конный в центре города это уникальная возможность и не у каждого города она есть, - комментирует руководитель второй команды победителей Олег Бадула. - Не хотим делать второй Манхеттен с его душными офисами, Иркутску требуется место культурного отдыха и концертная площадка. Зал на 1200 мест на острове Конный, станет краеугольным камнем нового комплекса, вокруг которого в будущем появится парковка на 300 авто, и возможно гостиница, а также парк развлечений.

Остров Конный до начала строительства концертного зала.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участие в формировании городского пространства приняли не только опытные архитекторы и инженеры. Свое слово сказало и молодое поколение. 13-летний ученик одной из школ Иркутска, вдохновившись дизайном современных городов, подготовил свой проект. По словам главного архитектора Иркутска Сергея Александрова, у парня большое будущее и организаторы его обязательно поощрят.

- Самые нестандартные и интересные идеи всех участников будут изучаться и возможно дополнят список проектов-победителей, - уточнил Сергей Александров.

Пока проекты – только проекты. Когда их реализуют, вопрос. Существует множество нюансов: от юридических моментов до поиска инвесторов. Только на сбор разрешительной документации может уйти до трех лет. И лишь после этого можно будет делать реальные предложения тем, кто потенциально готов вложиться в проекты предложенные архитекторами. Так что увидеть плоды творчества инженеров вряд ли можно будет увидеть вживую не раньше 2024 года.