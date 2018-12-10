Отец ребенка Лободы Тилль Линдеманн в Иркутске: лидер группы Rammstein привел на встречу с поклонниками женщину в латексе и ошейнике из сосисок

И фанаты, наверное, весьма удивились бы, если бы Тилль Линдеманн неожиданно появился на публике без этой дамы. К таким «чудесам» давно привыкли, так почему в Иркутске должно быть по-другому?

Девушка в латексном костюме на автограф-сессии Тилля Линдеманна в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем более, имя немецкого рокера в светской хронике встречается постоянно. Да, скажете вы, Rammstein всегда собирала полные залы! Однако, после того, как пошли слухи, что Тилль Линдеманн стал отцом маленькой Тильды, дочери Светланы Лободы, популярность его поднялась до невероятных высот.

Тилль Линдеманн на презентации книги в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, вернемся к событиям в Иркутске, то есть к автограф-сессии. Вместе с рабыней в латексе Тилль Линдеманн представил публике новую книгу стихов «Мессер». Возможно, что немец даже заскочил по дороге на рынок, чтобы не оставлять свою подопечную без элегантного украшения и прикупил ей свежих сарделек.

Девушка Линдеманна в латексе в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дама не осталась в долгу и показала себя во всей красе. Ползала на коленках по магазину, пока «папочка» раздавал свои автографы, и даже успела устроить шоу на улице. Один из помощников Линдеманна вывел бедняжку на площадь в 130 квартале, где девушка немного покривлялась. Посмотреть на такую потеху собралось немало желающих. Впрочем, наши люди добрые. Некоторые даже кричали: «Ей же еще рожать, пожалейте бедную! ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/681601" frameborder="0"></iframe> Подруга Тилля Линдеманна устроила шоу на улице Иркутска в -30..Предоставлено "КП"

Чтобы поглазеть на самого Линдеманна и его женщину - собачку, преданные его творчеству иркутяне начали собираться у входа в книжный магазин, где проходила автограф-сессия, еще за три часа до объявленного времени.

Фанаты в ожидании Тилля в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Их не смущал даже холод, а на улице, ведь почти минус 30. Все жаждали встретиться с легендой. По информации организаторов, предварительно на автограф-сессию хотели попасть около 400 человек, но на самом деле были все 700.

Очередь из фанатов на автограф-сессию Тилля Линдеманна в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тилль Линдеманн оказался очень пунктуальным, пришел вовремя и не стал томить сибиряков в ожидании на морозе. Дают о себе знать немецкие корни.

Иркутяне надеялись на лучшее. Но организаторы заранее предупреждали о том, что звезда будет подписать только книгу, которую презентует в рамках гастрольного тура. Никаких открыток, бумажек и листочков.

Фанаты Тилля Линдеманна с книгами в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На минуточку, один экземпляр стоит в магазине практически 900 рублей. Но ради иркутского фаната Тилль все же сделал исключение – оставил автограф на гитаре.

Заветный автограф от Линдеманна на гитаре фаната в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фанаты с трясущимися руками и дрожащими коленками подбегали к кумиру, некоторые даже успевали сделать селфи.

Селфи со звездой Тиллем Линдеманном в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это было супер, - делятся впечатлениями те, кто уже получил автограф. – Все прошло буквально, как одно мгновение. Раз, два, три, следующий…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/681599" frameborder="0"></iframe> Фанаты Тилля Линдеманна в Иркутске делятся впечатлениями от встречи с кумиром..Предоставлено "КП"

Если вы по какой-то причине не успели на мероприятие, то у вас еще есть возможность увидеть звезду. Завтра Тилль Линдеманн даст концерт в ночном клубе Иркутска. Билеты еще есть.