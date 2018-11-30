Строительство ключевого ГПЗ Восточной газовой программы экологически безопасно

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) с 2015 года на регулярной основе проводят специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Амурской области.

Исследования ведутся на всех этапах строительства Амурского ГПЗ, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ, решениями, заложенными в проектной документации, а также с учетом данных инженерно-экологических изысканий. Экологами контролируется состояние воздуха, почвы, воды в реках, донных отложений, ихтиофауны, осадков (снег) и растений не только на основных площадках, но и на границе ближайшей жилой застройки. В рамках ПЭМ созданы пункты наблюдений, где происходит отбор соответствующих проб, отмечено в отчете.

За неполный 2018 год сотрудники ЦЛАТИ по Амурской области проанализировали почти 650 проб. Загрязнений окружающей среды эксперты не выявили. В своем отчете экологи отмечают, что на стройплощадке и подъездных дорогах отсутствуют свалки строительного мусора, твердых и жидких бытовых отходов, а также следы пролива нефтепродуктов. Не выявлено нарушений и за пределами площадки.

Всего с начала регулярных наблюдений экологическая безопасность строительства Амурского ГПЗ подтверждена результатами почти 1500 проб, констатируют эксперты.

«Результаты экологического мониторинга свидетельствуют о минимальном влиянии проводимых работ на состояние окружающей среды. — говорится в документе ЦЛАТИ. — Прогноз влияния строительства на последующих этапах — благоприятный. При условии выполнения природоохранных мероприятий, ухудшение состояния компонентов окружающей среды не ожидается».

Представленные прогнозы основаны также на изучении проектной документации будущего предприятия. В период эксплуатации Амурского ГПЗ будут использованы технологии, гарантирующие соблюдение экологических норм и требований, установленных как законодательством РФ, так и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

— На заводе будут работать автоматические системы контроля промышленных выбросов, загазованности атмосферного воздуха, уровня шумового и радиологического загрязнения и качества очищенных сточных вод. Экологической службой предприятия будет вестись непрерывный экологический мониторинг — дает пояснение Денис Зубаиров, руководитель группы охраны окружающей среды ООО «Газпром переработка Благовещенск». В проекте предусмотрено строительство водоочистных и канализационно-очистных сооружений (КОС) с эффективностью очистки, превышающей 99%. Все стоки — производственные, дождевые и хозяйственно-бытовые — будут очищаться и обеззараживаться на КОС до рыбохозяйственных нормативов, которые являются одними из самых жестких в мире.