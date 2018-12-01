Пробки в Иркутске 1 декабря: движение откроют в 13:00
Вот и наступила долгожданная зима. В Иркутске снова пробки. Нет, не из-за снега, а в связи с Эстафетой олимпийского огня в рамках зимней Универсиады.
«Комсомолка» уже сообщала о том, что на улицах Н.Набережная, Сухэ-Батора, Ленина, Декабрьских Событий, К.Маркса, Красного Восстания, Польских Повстанцев, Сурикова, Чкалова, Марата, бульваре Гагарина будет полностью ограничено движение. По этому маршруту пробегут факелоносцы. С 10 утра и до 13:00 автомобилистам придется искать иные пути, чтобы добраться до нужного места.
В центре уже плотное движение по улицам, которые расположены поблизости перекрытым. Тяжело проехать по улицам Карла-Маркса, Богдана Хмельницкого, Киевской, Тимирязева и Рабочая.
Пробки в центре Иркутска 1 декабря. Фото: Яндекс Карты.
Особенно страдают те, кто планировал попасть с берега на берег через Глазковский мост. В связи с этим сильно страдают жители Ленинского района, ведь, практически каждый маршрут общественного транспорта пролегал именно через этот мост. Там уже затруднено движение по улицам Трактовая и Полярная, Иркутному мосту, Джамбула, Боткина и Маяковского.
Многие пытаются попасть в центр через улицу Лермонтова, но и там придется постоять, причем в обе стороны.
Жителям Первомайского и Университетского тоже придется снизить скорость около микрорайона «Союз».
Пробки в Университетском и на Лермонтова. Фото: Яндекс Карты.