Эстафета огня зимней Универсиады 2019 прошла в Иркутске: самые лучшие моменты

Эстафета началась в 11:30 около Московских ворот. При полном стечении публики. Еще бы – Эстафета огня зимней Универсиады 2019 в Иркутске. Событие! Каждому из 25 счастливчиков-факелоносцев предстояло пробежать небольшой отрезок и передать эстафету следующему. Все любители спорта, несмотря на холод, вышли на главные улицы Иркутска и с нетерпением ждали бегущих.

Факелоносец с огнем Всемирной зимней Универсиады 2019 в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Иркутская область - первый регион Сибири, принимающий Эстафету огня XXIX Всемирной зимней универсиады, - отметила заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Среди тех, кому посчастливилось пронести факел в руках, были и наши чемпионы, гордость Иркутской области. Первой эстафету начала неоднократная чемпионка первенств России по десятиборью Ольга Курбан. Встречал ее на следующей отметке Олимпийский чемпион Сочи 2014 Алексей Негодайло.

Олимпийский чемпион Сочи 2014 Алексей Негодайло принимает эстафету огня Универсиады 2019.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На протяжении всего пути прохожие, оказавшиеся в это время на улицах города, приветствовали бегущих, поддерживали их.

Дети и взрослы поддерживают участников эстафеты огня Универсиады 2019 в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вот огонь Универсиады прибыл на финишную точку – площадь около Дворца спорта «Труд». Последнего факелоносца встречал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он и зажег чашу огня Всемирной Универсиады 2019 в Иркутске.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко зажигает огонь Всемирной Универсиады 2019 в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наша область очень спортивная, спортсмены региона каждый год завоевывают медали разного достоинства на самых высоких соревнованиях, - отметил Сергей Левченко. - Мы желаем, чтобы наши добрые соседи – Красноярский край – очень хорошо провели эту Универсиаду, и будем болеть за команду России. В ней будут и участники от Иркутской области. Мы желаем им победы!

Дальше огонь поедет в следующий пункт назначения – Барнаул. Ну а закончит свое путешествие он только 1 марта - в Красноярске, где по 12 марта будут проходить состязания Всемирной Универсиады 2019.