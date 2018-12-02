Аэропорт в Благовещенске будет носить имя генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского

Лидеры народного голосования «Великие имена России» определились. Итоги должны торжественно огласить 4 декабря. Напомним, Иркутск отказался участвовать в выборе имени для главного аэропорта региона. По планам, в обозримом будущем у нас появится новый узел приема самолетов, в другом месте, на отдалении от города. Тем не менее, мы должны гордиться: два имени, которые победили в рейтинге других городов, напрямую связаны с Иркутском.

Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. В 1847—1861 годах — генерал-губернатор Восточной Сибири, знаменитая иркутская резиденция которого - Белый дом, здание ИГУ. Его имя в последние становится очень популярным в Сибири и на Дальнем Востоке. Памятники графу стоят в Чите, Хабаровске и Владивостоке. В двух последних городах генерал, пославившийся тем, что без единого выстрела вернул России территории по рекам Амур и Уссури, отторгнутые по Нерчинскому договору 1689 года, считается основателем. За право носить имя графа боролись сразу несколько аэропортов! Но имя Николая Муравьева-Амурского будет носить воздушная гавань Благовещенска. 58% проголосовавших — за. Идущий следом Леонид Гайдай ( тоже, кстати, наш знаменитый земляк) «набрал» 25%. Такое уважение к российскому государственному деятелю 19 века...

Сложнее ситуация в Томске. Здесь имена знаменитого авиаконструктора Николая Камова, иркутянина, закончившего Томский технологический институт, и космонавта Николая Рукавишникова, долгое время шли вровень.За изобретателя вертолетов Камова отдали на 300 голосов больше.

СПРАВКА «КП»

Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809-1881)

Российский государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, дипломат.

В 1847—1861 годах — генерал-губернатор Восточной Сибири. Сторонник активизации внешней политики и торговли России на Дальнем Востоке. Организовал Амурское казачье войско. Инициатор ряда военных и исследовательских экспедиций в 1854—1858 годах, способствовавших закреплению русских в Приамурье. Подписал от имени России Айгуньский договор 1858 года с Китаем, по которому Россия вернула территории по рекам Амур и Уссури, отторгнутые по Нерчинскому договору 1689 года.

За исключительные заслуги перед, государством получил титул графа Амурского и почетную приставку «Амурский» к фамилии. Вошел в отечественную историю как генерал, присоединивший к России огромную территорию без единого выстрела.

Камов Николай Ильич (1902-1973)

Известный авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка», доктор технических наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

Николай Камов родился в Иркутске в семье учителя словесности, жил на ул. Декабрьских Событий ( сейчас на доме мемориальная доска). С золотой медалью окончил коммерческое училище, уже во время учебы начав интересоваться авиацией, часто посещал демонстрационные полеты. Закончил Томский технологический институт, факультет механики и уехал в Москву.

В 1929 году вместе с Николаем Скржинским Камов создал первый советский автожир КАСКР-1 «Красный инженер». С 1939 года — директор и главный конструктор завода по производству вертолетов, позднее -КБ по вертолетостроению.

Под руководством Камова были созданы вертолёты Ка-8 (1948), Ка-10 (1953), Ка-15 (1956), Ка-18 (1960), Ка-25 (1968), Ка-26 (1967), винтокрыл Ка-22 (1964), аэросани «Север-2» и Ка-30, глиссер.

Имя Камова носит конструкторское бюро, Ухтомский вертолётный завод в Люберцах, улицы в Москве и Улан-Удэ.