2018-12-06T06:36:44+03:00
Здоровье

Аналог живой кожи будут производить в Бурятии

Новая разработка ученых уже сейчас остро необходима в ожоговых отделениях больниц
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Аналог живой кожи будут производить в Бурятии.Аналог живой кожи будут производить в Бурятии.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

«Прозрачная пленка», как только она появится в аптеках и в медицинских учреждениях, сможет спасти тысячи жизней. Это не преувеличение. Новое достижение бурятских медиков дает надежду пациентам с тяжелыми ожогами, ещё недавно считавшимися обреченными, людям с долго не заживающими язвами и тяжелыми болезнями кожи. Для доведения разработки « до ума» в 2017 году при Бурятском университете создали специальное малое предприятие. И результат есть.

Компания стала финалистом стартап тур Сколково, планирует запустить производство биоинженерного заменителя человеческой кожи на базе республиканского промпарка, -сообщают в министерстве промышленности Бурятии. - Инновационная продукция может использоваться в медицине и косметологии. Объем инвестиций составит более 20 млн рублей.

У аналога живой кожи уже есть название. Это коллаген-ламинированные матрицы «SheneSkin», производство которых начнется в 2020 году. Авторы разработки — ученые-биологи из Улан-Удэ Эрдэм Дашинимаев и Арюна Цыбденова

Стерильная прозрачная пленка. Так выглядит аналог живой кожи.

Так выглядит кожа из трансгенных стволовых клеток. Фото: Центр регенеративной медицины, Университет Модены и Реджо нель Эмилии.

Так выглядит кожа из трансгенных стволовых клеток. Фото: Центр регенеративной медицины, Университет Модены и Реджо нель Эмилии.

Уже есть импортные заменители живой кожи, выращенные в лабораториях из стволовых клеток. Они показывают чудеса, спасая людей, в том числе с практически неизлечимым "сидромом бабочки".

Отличие отечественного варианта прежде всего в технологии производства и, соответственно, в его свойствах. Западные варианты исключительно дороги, срок хранения их — около полумесяца. При изготовлении матрицы «SheneSkin» не испольуются человеческие клетки, ее основа — животные жиры. Все необходимое добавляется позднее. Поэтому она будет доступна по цене, сможет храниться около года и, как уже заявляли исследователи, даже в в аптеках.

Сейчас идет рекострукция помещений для производства, приведение их в соответствие со стандартами GMP. На 400 квадратных метрах разместятся производственные цеха, лаборатории и склады временного хранения. Панируется, что в Улан-Удэ будут производить около 12,5 тыс биополимерных матриц в год.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Чемпионат России по волейболу: иркутская «Ангара» снова лидер
Этап Кубка мира по санному спорту: у братчанина Семена Павличенко второе место
Выставка котят экзотических пород откроется в Иркутском краеведческом музее
Следователи из Ростова-на-Дону задержали в Иркутске мужчину, которого подозревают в насилии и грабеже
ДТП в Иркутской области: автобус с 14-ю пассажирами вылетел в кювет и перевернулся
Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8 градусов
16-летний подросток попал под поезд в Иркутской области
Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад
«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой
Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта
Житель Иркутской области заплатил жуликам за несуществующий автомобиль
Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре
СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области