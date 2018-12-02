2018-12-02T13:33:59+03:00
Здоровье

Аналог живой кожи будут производить в Бурятии

Новая разработка ученых уже сейчас остро необходима в ожоговых отделениях больниц
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Аналог живой кожи будут производить в Бурятии.Аналог живой кожи будут производить в Бурятии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Прозрачная пленка», как только она появится в аптеках и в медицинских учреждениях, сможет спасти тысячи жизней. Это не преувеличение. Новое достижение бурятских медиков дает надежду пациентам с тяжелыми ожогами, ещё недавно считавшимися обреченными, людям с долго не заживающими язвами и тяжелыми болезнями кожи. Для доведения разработки « до ума» в 2017 году при Бурятском университете создали специальное малое предприятие. И результат есть.

Компания стала финалистом стартап тур Сколково, планирует запустить производство биоинженерного заменителя человеческой кожи на базе республиканского промпарка, -сообщают в министерстве промышленности Бурятии. - Инновационная продукция может использоваться в медицине и косметологии. Объем инвестиций составит более 20 млн рублей.

У аналога живой кожи уже есть название. Это коллаген-ламинированные матрицы «SheneSkin», производство которых начнется в 2020 году. Авторы разработки — ученые-биологи из Улан-Удэ Эрдэм Дашинимаев и Арюна Цыбденова

Стерильная прозрачная пленка. Так выглядит аналог живой кожи.

Так выглядит кожа из трансгенных стволовых клеток. Фото: Центр регенеративной медицины, Университет Модены и Реджо нель Эмилии.

Так выглядит кожа из трансгенных стволовых клеток. Фото: Центр регенеративной медицины, Университет Модены и Реджо нель Эмилии.

Уже есть импортные заменители живой кожи, выращенные в лабораториях из стволовых клеток. Они показывают чудеса, спасая людей, в том числе с практически неизлечимым "сидромом бабочки".

Отличие отечественного варианта прежде всего в технологии производства и, соответственно, в его свойствах. Западные варианты исключительно дороги, срок хранения их — около полумесяца. При изготовлении матрицы «SheneSkin» не испольуются человеческие клетки, ее основа — животные жиры. Все необходимое добавляется позднее. Поэтому она будет доступна по цене, сможет храниться около года и, как уже заявляли исследователи, даже в в аптеках.

Сейчас идет рекострукция помещений для производства, приведение их в соответствие со стандартами GMP. На 400 квадратных метрах разместятся производственные цеха, лаборатории и склады временного хранения. Панируется, что в Улан-Удэ будут производить около 12,5 тыс биополимерных матриц в год.

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