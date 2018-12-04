Аномальные холода в Иркутске: как пережить мороз

Все-таки довольно теплая для Сибири осень успела избаловать нас... Термобелье, шапки-ушанки, валенки? Нет, не слышали! Но живем-то мы не на югах, поэтому морозам быть. Вот они и нагрянули - да такие, что даже синоптики, которые руководствуются многолетними наблюдениями, а не собственными ощущениями, назвали холода аномальными. Казалось бы, почему? Ведь на термометре даже не -40 градусов, а всего лишь -25...

- Дело в том, что для Иркутска именно такая погода в начале декабря - редкость, -

объяснил начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. - Обычно среднесуточная температура в первые дни зимы - 16.

Но первого декабря к нам нагрянул холодный атмосферный фронт. Уже в тот день он принес неприятности - атмосферное давление упало до рекордных 702 миллиметров ртутного столба при норме 727 мм.

- За всю историю гидрометеорологических наблюдений в нашем регионе, которые, кстати длятся 132 года, такое было только один раз - в 1906 году, - удивляется Владимир Гонтарь. - Тогда столбики показали еще меньше - 699 миллиметров ртутного столба. То есть до нового рекорда нам не хватило всего нескольких миллиметров!

Вместе с очень низким атмосферным давлением к нам пожаловал и ледяной арктический воздух. До восьмого декабря тепла не ждите! -30, -35 - именно столько будут показывать термометры по утрам в Иркутске, то есть на 7-13 градусов ниже нормы. Днем в нашем городе примерно -23, -25 градусов. На севере региона -40, -45. А в Катанском районе ночью и вовсе -47 (!). Словом, держитесь, сибиряки!

- Конечно, и в Иркутске бывает намного холоднее, когда на протяжении пяти дней температура ниже -40 градусов, - продолжает Владимир Гонтарь. - Вот тогда мы говорим о настоящей аномалии!

Но даже при -30 не стоит расслабляться. Все экстренные службы Приангарья работают в режиме повышенной готовности. Тем более, что ЧП, связанные с морозами, уже были: например в Братске из-за повышенной нагрузки на электросети произошел пожар в многоквартирном доме. Жителей успели спасти, но, тем не менее, звоночек тревожный - надо быть осторожными с обогревателями и печами.

- Надевайте многослойную одежду! - призывают спасатели. - Особое внимание уделяйте выбору обуви, она не должна быть тесной, в сапоги кладите теплые стельки. Не носите на морозе металлических украшений, которые быстро остывают и затрудняют нормальную циркуляцию крови.

И уж, конечно, не стоит злоупотреблять алкоголем - всем известно, что горячительные напитки снижают ощущение холода. Да и для здоровья не полезно. Кстати, о здоровье - в ближайшие дни людям, страдающим проблемами с сердцем, стоит быть бдительными. Атмосферное давление снова сыграет злую шутку - на этот раз оно будет на 15-20 миллиметров выше, чем обычно - 740 миллиметров ртутного столба.

- Жителям Иркутской области, страдающим артериальной гипертензией, нужно всегда иметь при себе препараты, прописанные их лечащим доктором, - говорит врач-терапевт Евгений Зиновьев. - Конечно, от внезапных скачков давления не застрахованы и вполне здоровые люди. Чтобы этого не произошло, рекомендую соблюдать режим дня, не переутомляться, высыпаться. Тогда можно избежать резкого ухудшения самочувствия. При этом помните, что все индивидуально и сегодня даже давление 140/90 мм рт. ст. для некоторых считается нормой. А для гипотоников рабочее давление 90/70.

А не отменят ли занятия в школах?

- Это решение каждое образовательное учреждение принимает самостоятельно, - напомнили в пресс-службе министерства образования Иркутской области. - Конечно, есть нормативы. Ученикам начальных классов можно не посещать занятия при -30, школьникам с 5-го по 9-й класс допустимо оставаться дома, если термометр показывает 35 ниже нуля. Ну, а старшеклассникам делают «учебную скидку» при -40 и ниже.

Что касается детей помладше, то здесь решения принимают родители: если есть возможность не вести ранним утром чадо сад, то - хорошо. Тем более, что терморегуляция организма в таком возрасте еще плохо развита, малыши могут легко обморозиться. Но, если оставить ребенка не с кем, то дошкольные учреждения в Иркутске работают и вряд ли закроются из-за похолодания. Но прогулки, конечно, отменили.

Когда же погода станет комфортней? К выходным. В субботу днем уже -16.

Кстати, это средняя температура декабря в Иркутске, что на один градус ниже нормы. Будут дни относительно теплые с температурой - 7, -11 градусов. Иногда приморозит до -28.

Сибиряков ждет температура на 7-13 градусов ниже нормы и повышенное атмосферное давлениеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Самое теплое 4 декабря в Иркутске было в 1983 году - +3 градуса.

Самые холодное в 1911 -39 градусов.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Кстати, в 2013-ом году осень и начало декабря тоже выдались на редкость теплыми. Например, 4-го декабря в нашем городе шел... дождь. Днем было всего лишь - 2, а на Байкале.. расцвела верба. Вот такая непредсказуемая в наших широтах погода.

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