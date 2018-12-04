2018-12-04T14:07:18+03:00
Происшествия

Занялись любовью прямо при муже: житель Бурятии убил соседа, который приставал к его жене

Любовники закрылись в туалете в тот момент, когда обманутый муж находился в соседней комнате
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Занялись любовью прямо при муже: житель Бурятии убил соседа, который приставал к его женеЗанялись любовью прямо при муже: житель Бурятии убил соседа, который приставал к его женеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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О том, что у его гражданской жены есть любовник, 47-летний житель поселка Турунтаево в Бурятии подозревал давно. Односельчане не раз говорили, что любимая изменяет ему с 30-летним соседом. Между мужчинами даже возникал конфликт, который перерастал в серьезную драку, но вскоре соперники помирились и даже стали неплохо общаться. Но перемирие резко оборвалось после очередного застолья, которое любовный треугольник решил провести вместе в квартире семейной пары.

Изрядно подпив горячительных напитков, женщина вместе с бывшим любовником вышла покурить в туалет и закрыла за собой дверь на замок. Парочка долго не выходила и разъяренный муж, догадавшись об очередной измене любимой, стал стучаться и дергать ручку двери. Пробраться внутрь он так и не сумел, зато услышал через дверь насмешки соседа и оскорбления в свой адрес. Когда, наконец, любовники вышли в коридор, хозяин квартиры схватил на кухне нож и ударил им соперника в шею. От полученных травм тот скончался на месте. Сбегать с места преступления обманутый муж не стал, он сам вызвал полицию и дождался приезда оперативников.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Дожидаться суда обвиняемый будет под стражей.

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