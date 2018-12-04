2018-12-04T14:43:38+03:00
Общество

Метеорный поток Андромеды в Иркутске 2018: где посмотреть необычное космическое явление 5-6 декабря

О метеорном потоке Андромеды рассказали в эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске
Ольга БУЕВА
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Метеорный поток Андромеды в Иркутске 2018: где посмотреть необычное космическое явление 5-6 декабряМетеорный поток Андромеды в Иркутске 2018: где посмотреть необычное космическое явление 5-6 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Метеорный поток Андромеды - явление красивое и довольно необычное. Согласитесь, всем нам время от времени хочется посмотреть на звездные миры. И такая возможность будет!

- Шестого декабря Земля снова пройдет через пылевой шлейф, оставленный кометой 3D/Биэлы в 1649 году во время ее прохождения через внутреннюю часть Солнечной системы, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске исполнительный директор иркутского планетария Павел Никифоров. - Чем темнее небо, тем лучше для наблюдений - а значит, мы сможем увидеть эти метеоры на серии выездных наблюдений объектов глубокого космоса в поселке Глубоком в Шелехове.

Кстати, для того, чтобы посмотреть поток Андромеды не нужны оптические приборы.

- Не все видели падающие звезды, поэтому реакция наблюдающих, как правило, удивительная, - продолжил Павел Никифоров. - Мы приглашаем всех желающих! Это действительно красивое, потрясающее зрелище.

- Все анонсы мы размещаем на нашем сайте, - рассказала лектор Иркутского планетария Евгения Скареднева. - Оставляем все контакты и договариваемся о встрече: желательно, что вечер был ясным. Ведь иногда погода преподносит сюрпризы - если пасмурно или, например, очень холодно, то мероприятие отменяется.

А что же мороз?

- Вы помните русскую поговорку о том, что, чем сильнее мороз, тем ярче звезды, - с улыбкой говорит Павел Никифоров. - Так и есть! В такую погоду знаменитый поток даже ярче. Яркий лунный свет следить за метеорами нам уже не помешает – Луна убывает, и появляется теперь практически на утреннем небе. А вот городская засветка будет вредить. Поэтому чем темнее небо – тем лучше. Поэтому мы и выезжаем за город.

Послушать полную версию программы на радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске можно ЗДЕСЬ.

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