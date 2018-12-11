2018-12-11T11:52:41+03:00
Происшествия

Фото и видео пожара в поликлинике Иркутской городской больницы №1 появились в Интернете: из помещения эвакуировали 250 человек

Пострадавших и погибших нет
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Фото и видео пожара в поликлинике Иркутской городской больницы №1 появились в Интернете: из помещения эвакуировали 250 человек.Фото и видео пожара в поликлинике Иркутской городской больницы №1 появились в Интернете: из помещения эвакуировали 250 человек.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сегодня, 11 декабря в обеденное время произошло ЧП в здании поликлиники №1 Иркутской городской больницы по улице Волжская.

- Возгорание произошло на первом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – 250 человек эвакуировано.

По данным пожарной службы причиной возгорания стало короткое замыкание электроплафона. Остановить распространение огня удалось собственными силами работников поликлиники до приезда патруля МЧС.

Пожар в поликлинике №1 Иркутска: 250 человек эвакуировано..ГУ МЧС по Иркутской области

В сети уже появились кадры очевидцев. На них видно, что в коридоре было обильное задымление. Люди даже закрывали лицо руками.

Пострадавших и погибших нет.

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Видео очевидцев пожара в поликлинике №1 Иркутска. Видео: паблик svodka38..Предоставлено "КП"

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