Фото и видео пожара в поликлинике Иркутской городской больницы №1 появились в Интернете: из помещения эвакуировали 250 человек
Сегодня, 11 декабря в обеденное время произошло ЧП в здании поликлиники №1 Иркутской городской больницы по улице Волжская.
- Возгорание произошло на первом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – 250 человек эвакуировано.
По данным пожарной службы причиной возгорания стало короткое замыкание электроплафона. Остановить распространение огня удалось собственными силами работников поликлиники до приезда патруля МЧС.
Пожар в поликлинике №1 Иркутска: 250 человек эвакуировано..ГУ МЧС по Иркутской области
В сети уже появились кадры очевидцев. На них видно, что в коридоре было обильное задымление. Люди даже закрывали лицо руками.
Пострадавших и погибших нет.
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Видео очевидцев пожара в поликлинике №1 Иркутска. Видео: паблик svodka38..Предоставлено "КП"