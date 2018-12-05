2018-12-06T06:40:54+03:00
Общество

В селе Урик отпраздновали юбилей Дома Культуры

Дом, в который я спешу
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Коллектив Дома Культуры. Фото: Администрация Уриковского МОКоллектив Дома Культуры. Фото: Администрация Уриковского МО
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В ноябре 2018 года состоялся юбилейный вечер Дома культуры села Урик. Ровно 50 лет назад свои двери для жителей села распахнул новый Дом культуры, и так на протяжении многих лет он является центром проведения всех мероприятий на селе. Творческий коллектив Дома культуры выполняет задачи по сохранению и приумножению культурных традиций. Дом культуры стал местом, куда люди стремятся пойти и получить эстетическое удовольствие. Сегодня Дом культуры — главный организатор всех сельских праздников, центр культуры и творчества. В нём постоянно проводятся праздники, мероприятия муниципального, районного, областного значения, игровые развлекательные программы, вечера отдыха, народные гуляния. В Доме культуры на сегодняшний день работают множество различных кружков и творческих объединений.

Глава администрации А.Е. Побережный и директор ДК Е.В.Перешеина. Фото: Администрация Уриковского МО

Глава администрации А.Е. Побережный и директор ДК Е.В.Перешеина. Фото: Администрация Уриковского МО

Поздравить с полувековым юбилеем в Дом культуры приехало много почетных гостей.

В своей приветственной речи глава администрации Уриковского муниципального образования А.Е.Побережный, благодаря сотрудников за их труд, сказал так: «Вы – наши надёжные и верные помощники в организации и проведении значимых мероприятий на территории Уриковского МО и за его пределами. В этот праздничный день я от всей души желаю нашему Дому культуры процветания и ещё долгих лет успешной деятельности».

Также с поздравительным словом в адрес нынешнего коллектива Дома культуры обратилась, начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования О.В. Конторских. Прозвучали поздравления от директора Уриковской школы Е.Ю. Голяковской, директора межпоселенческой районной библиотеки О.М. Шкилевич.

Фото: Администрация Уриковского МО

Фото: Администрация Уриковского МО

Праздничная программа была насыщенна концертными номерами, которую подготовили творческие коллективы Дома культуры, а также гости праздника. С соседних муниципальных образований Иркутского района приехали с музыкальным подарком артисты из с.Хомутово, с. Мамоны, а также Оёка, Смоленщины и Максимовщины. А настоящей кульминацией концерта стало выступление танцоров балетной студии театра имени Загурского.

Мы искренне желаем всем работникам Уриковского Дома культуры, всем артистам, творцам, энтузиастам здоровья, счастья, благополучия, а Дому культуры творческих удач и свершений, покорения новых высот!

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