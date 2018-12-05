2018-12-11T06:19:22+03:00
Здоровье

Первую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 12 часов подряд

Жизнь человеку спасала бригада из 18 врачей и медсестер
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Первую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 12 часов подряд. Фото: Минздрав Иркутской области.Первую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 12 часов подряд. Фото: Минздрав Иркутской области.
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Трансплантацию печени впервые провели в Иркутске. Пересадить жизненно важный орган смогла сводная бригада из 18 врачей и операционных сестер областной клинической больницы и их новосибирских коллег. До этого момента в Иркутской области пересаживали только почки. Кропотливая и напряженная операция длилась 12 часов.

-Органы изъяли у донора, который скончался от кровоизлияния в мозг, - говорит главный врач Иркутской областной больницы Петр Дудин. - Печень была пересажена 37-летнему мужчине. Две почки – еще двум пациентам, каждый из которых находился в неизлечимой стадии заболевания и давно находился в «листе ожидания». Сейчас пациентов лечат, их послеоперационное состояние можно считать удовлетворительным.

Известно, что, если спустя три дня после операции организм не отторгает новый орган, то пересадку можно будет считать успешной. После нее в первые пять лет выживают более половины получивших новую печень.

КОНКРЕТНО

Кому делают операцию по пересадке печени

Операция по пересадке печени требуется лишь в крайних случаях, когда есть угроза смерти пациента, либо заболевание значительно осложняет жизнь. Людям страдающим такими болезнями как, печеночная недостаточность, вирусные гепатиты, кроме гепатита А, рак, болезни обмена веществ и цирроз.

Как проводится операция

Пациента тщательно обследуют, если он соответствует критериям врачей, то его ставят в список ожидания донорского органа. Тяжесть состояния больного также влияет на место в очереди. Но никогда неизвестно, сколько именно придется ждать. Ведь не каждая печень может подойти конкретному пациенту. При этом ожидающему нельзя покидать пределы города, если необходимый орган будет получен, то пациенту дают всего 6 часов чтобы прибыть на пересадку.

Цена

Из-за чрезвычайной сложности операции, ее стоимость достаточно высока – около 2,5-3 миллионов рублей. Существуют и федеральные квоты на замену органов, однако ожидание может затянуться. Цена в популярных зарубежных клиниках начинается примерно от 13 миллионов рублей.

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