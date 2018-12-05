2018-12-05T11:43:32+03:00
Общество

Конкурс операторов по добыче газа прошел на Ковыктинском месторождении

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Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»
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На Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области 20 ноября состоялся конкурс профессионального мастерства среди газовиков. Соревнования на звание «Лучший оператор по добыче нефти и газа» компания «Газпром добыча Иркутск» проводила второй год подряд.

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газоконденсатных месторождений (ГКМ) в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром». Крупнейшим из них является Ковыктинское ГКМ - основа Иркутского центра газодобычи, который будет создан в рамках реализации Восточной газовой программы.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Целью Восточной газовой программы является создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы газодобычи, транспортировки и экспорта «голубого топлива» в Китай и другие страны АТР. Важнейшей составляющей Восточной газовой программы станет магистральный газопровод «Сила Сибири», строительство которого вступило в завершающую стадию. Ковыктинское ГКМ наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия) станет ресурсной базой проекта «Сила Сибири».

В настоящее время Ковыктинское месторождение находится в стадии опытно-промышленной разработки. Постоянному повышению уровня квалификации работающих на его объектах сотрудников в компании «Газпром добыча Иркутск» уделяется особое внимание. Конкурсы профмастерства являются для персонала одним из стимулов совершенствования умений и навыков.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

На первом этапе конкурса операторов по добыче газа участники проходили тест по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Конкурсанты также должны были произвести чтение сборочного чертежа обвязки устья эксплуатационной скважины и выполнить математический расчет технологических потерь газа при отборе проб.

В ходе практической части конкурса операторы провели условную ревизию и очистку фильтра-элемента на стенде для отработки навыков проведения газоопасных работ.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Победителем соревнований и обладателем почетного кубка стал Александр Роднин. На 2-м месте Антон Асов, 3-е место занял Владимир Аксаментов.

Лауреаты конкурса получили дипломы, материальное вознаграждение и ценные призы.

Конкурс на звание «Лучший оператор по добыче нефти и газа ООО «Газпром добыча Иркутск» впервые состоялся на Ковыктинском ГКМ в декабре 2017 года.

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

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