Учеников из сгоревшей школы в поселке Алексеевск разместят в здании, которое предоставит речной порт

В небольшом поселке Алексеевск Киренского района продолжают выяснять причины пожара, который произошел утром, 5 декабря в здании местной школы прямо в разгар уроков. Эпицентр находился на втором этаже, откуда повалил густой черный дым. В считанные секунды огонь перекинулся на кровлю. В этот момент в кабинетах школы на занятиях находилось 96 учеников. Никто из них не пострадал. Всех их, как и учителей эвакуировали прибывшие спасатели.

А вот основное здание школы отстоять не удалось. Оно выгорело практически полностью. Поэтому главный вопрос, который сейчас интересует местных жителей, где ребята продолжат обучение. Неужели придется по морозу ездить в соседний поселок?

- Нет, переводить детей в другую школу не будем, они остаются в Алексеевске, - комментирует «Комсомольской правде» в Иркутске начальник управления образования Киренского района Оксана Звягинцева. – У нас есть возможность разместить их в здании начальной школы, которое не пострадало. Учиться они будут в две или три смены. Кроме того, свое здание готов предоставить речной порт. Не пострадали мастерские, спортивный комплекс, а также столовая. Так что проблем с занятием физкультурой и питанием не будет.

Но как минимум на два дня школьникам придется выпасть из учебного процесса. Правда, незапланированные каникулы у ребят намечаются не из-за пожара, а из-за сильного мороза, который обрушился на северный район Иркутской области.

- У нас - 44 градуса, а ближайшие дни температура ожидается еще ниже, - говорит Наталья Звягинцева. – Так что занятия будут отменены. За это время мы подготовим все помещения для занятий, и с понедельника они продолжат обучение.