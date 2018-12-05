2018-12-05T17:45:36+03:00
Происшествия

Иркутянка помогла жителю Тюмени украсть 560 миллионов рублей

С января этого года сибирячка, как и главарь банды находятся в международном розыске [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянка помогла жителю Тюмени украсть 560 миллионов рублейИркутянка помогла жителю Тюмени украсть 560 миллионов рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жительница Иркутска оказалась замешана в громкой истории, связанной с похищением 560 миллионов рублей в Тюмени. В январе этого года женщина вошла в состав преступной группы, которую организовал совладелец и председатель Правления Сибирского банка реконструкции и развития Тюмени.

Взяв себе в подельники иркутянку, а также троих жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга, он решил украсть деньги из кассы возглавляемого банка. По замыслу, сибирячка была специально принята на должность заместителя председателя Правления банка а остальные заместители были отправлены председателем в отпуск, чтобы не помешали осуществить хитроумный план.

Иркутянка же в свою очередь отправила в командировку начальника отдела кассовых операций. После этого подельники пополнили кассу банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального Банка наличными в общей сумме 561 млн. рублей под предлогом выплаты денег вкладчикам. А через несколько дней иркутянка взяла у кассира ключ от хранилища и похитила оттуда все деньги, уложив их в девять спортивных сумок, которые ей помог вынести подельник из Оренбурга.

А теперь о том, как преступники распределили эту огромную сумму. Около 350 млн. в Тюмени забрал сам главарь банды. Долю в 100 млн. рублей взяла себе иркутянка, которая в эту же ночь, на арендованном самолете улетела в Москву. Остальная сумма была поделена между другими участниками группы согласно их роли.

27 томов уголовного дела. Фото: прокуратура Тюменской области.

27 томов уголовного дела. Фото: прокуратура Тюменской области.

Пропажу денег главный бухгалтер банка обнаружил лишь через три дня, после чего обратился в полицию. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»

- Троих обвиняемых задержали в феврале и заключили под стражу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. – Главарь группы, а также его сообщница из Иркутска объявлены в международный розыск.

Что касается банка, то в феврале у него отозвали лицензию, а в марте признали банкротом. Сейчас объем уголовного дело по этому преступлению насчитывает уже 27 томов. Вскоре их направят в Калининский районный суд Тюмени. Всем «миллионерам» грозит до 10 лет тюрьмы.

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