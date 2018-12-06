Бюджет Иркутской области: социальная направленность сохраняется

Бюджет Иркутской области на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов принят. Поправками, которые внесли губернатор Приангарья Сергей Левченко, депутаты Заксобрания, Контрольно-счетная палата региона и уполномоченный по правам человека, перераспределено около одного миллиарда рублей. Социальная направленность бюджета сохраняется. Изменения произошли в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга региона.

Поправками предусмотрено увеличение финансирования расходов на образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную сферу, культуру, лесной комплекс и другие обязательства. Также предусмотрен необходимый объем софинансирования для получения средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов.

В целом доля расходов на соцсферу остается на уровне 2018 года – 71%, или 104,3 млрд рублей.

- Я поставил задачу поддерживать темп строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры, - подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - В предстоящий период правительство региона будет стараться сохранить достигнутые показатели, что позволит снять наиболее острые проблемы, связанные с состоянием объектов социального значения, жилищного строительства, тепло-, электро- и водоснабжения, газификации и дорожного хозяйства региона.

В бюджете Иркутской области только на строительство и капитальный ремонт в 2019 году предусмотрено около 9 млрд рублей. В том числе, на эти средства планируется построить и отремонтировать 68 объектов образования и 70 - здравоохранения, 33 учреждения культуры, 47 – спорта, 3 - социального обслуживания. Среди крупных проектов - строительство радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра, детских поликлиник №8 и №9 в Иркутске, школы в поселке Луговое Иркутского района.

На строительство и реконструкцию муниципальных учреждений культуры в этот же период будет направлено 195,6 млн рублей. Для Приангарья это рекордные объемы.

С 2019 года начнется и реализация нового направления развития сельского хозяйства. В рамках подпрограммы по переработке и сбыту продукции предусмотрено около 100 млн рублей. Кроме того, поддержку из областного бюджета получит тема создания современных высокотехнологичных ферм на 200 голов. Задача данного направления - стимулирование роста производства продукции животноводства. На это направят 106 млн рублей.

Важный блок главного финансового документа региона - поддержка муниципальных образований Иркутской области. Здесь особое внимание уделено обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе финансовой поддержке, направленной на решение вопросов местного значения. На эти цели в предстоящий трехлетний период предусмотрено 22,5 млрд рублей.

В целом в 2019 году планируется реализация 21 государственной программы, в том числе 19 новых. Общий объем расходов по ним составит 144,9 млрд рублей (98,7%).

КОНКРЕТНО

Доходы бюджета Иркутской области:

2019 год - 142,6 млрд рублей.

2020 год – 145,1 млрд рублей.

2021 год – 148,1 млрд рублей.

Расходы:

2019 год - 146,8 млрд рублей.

2020 год - 147,8 млрд рублей.

2021 год - 148,5 млрд рублей.

Верхний предел государственного долга заложен на экономически безопасном уровне – чуть более 20% к налоговым и неналоговым доходам.

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