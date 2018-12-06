2018-12-11T06:29:03+03:00
Общество

«Да, мы ночь кочегарили в котельной, ну и что?!»: на спасение поселка Юрты в Иркутской области вышли его власти

Сейчас за окном снова -40, но в домах, детских садах и школах тепло
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments8
«Да, мы ночь кочегарили в котельной, ну и что?!»: на спасение поселка Юрты в Иркутской области вышли его власти. Фото: ИА "Тайшет24".«Да, мы ночь кочегарили в котельной, ну и что?!»: на спасение поселка Юрты в Иркутской области вышли его власти. Фото: ИА "Тайшет24".
Изменить размер текста:

Невиданную картину документально засвидетельствовали этой ночью в поселке Юрты под Тайшетом. В котельной 5,5-тысячного поселка на границе с Красноярским краем ночью по очереди дежурило все его начальство – мэр, его зам, директор коммунального предприятия. Всех на ноги поднял местный глава Анатолий Горячев – спасать отопительную систему. Правда, само руководство считает такой поступок делом обычным. И, наверное, справедливо.

-Иначе бы без тепла остались тысячи людей, - объясняет «Комсомольской правде» в Иркутске сам Анатолий Горячев. – Поэтому и пришлось организовать дежурство. Но это же нормально! Температура в котлах к тому времени уже упала на 10 градусов и смена, которая работала, просто не справилась бы. И, кстати, мы не кидали лопатой уголь в печку, как может показаться. Времена не те. Котельная у нас на щепе работает, та подается на транспортере в четыре котла. За всем эти надо следить.

К тому моменту жители Юрт уже жаловались на холод в квартирах. А в поселке школы, детсады, больница… Мороз давит, за – 40. Словом, еще чуть-чуть – и вся отопительная система точно бы полетела. Поэтому мэр Горячев срочно призвал сам себя, своего заместителя и главу коммунального хозяйства на ночное дежурство.

— Когда температура упущена, быстро нагнать ее очень сложно, — говорит Горячев. – Накануне ночью удержали ее на уровне 60 градусов, а сейчас все пришло в норму. Дома сижу – тепло.

Так что «стахановская вахта» точно была не зря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Новости 24
Чемпионат России по волейболу: иркутская «Ангара» снова лидер
Этап Кубка мира по санному спорту: у братчанина Семена Павличенко второе место
Выставка котят экзотических пород откроется в Иркутском краеведческом музее
Следователи из Ростова-на-Дону задержали в Иркутске мужчину, которого подозревают в насилии и грабеже
ДТП в Иркутской области: автобус с 14-ю пассажирами вылетел в кювет и перевернулся
Прогноз погоды в Иркутске: 18 декабря днем -8 градусов
16-летний подросток попал под поезд в Иркутской области
Смертельное ДТП в Иркутске: грузовик сбил женщину на улице Баррикад
«Щедрая» иркутянка несколько дней дарила подарки своим друзьям, оплачивая их чужой банковской картой
Школу-сад №1 в городе Черемхово открыли после капремонта
Житель Иркутской области заплатил жуликам за несуществующий автомобиль
Около 500 человек эвакуировали в Улан-Удэ из-за замыкания проводки в торговом центре
СК: Двое детей, оставленных без присмотра, погибли на пожаре в Иркутской области