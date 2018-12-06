«Да, мы ночь кочегарили в котельной, ну и что?!»: на спасение поселка Юрты в Иркутской области вышли его власти

Невиданную картину документально засвидетельствовали этой ночью в поселке Юрты под Тайшетом. В котельной 5,5-тысячного поселка на границе с Красноярским краем ночью по очереди дежурило все его начальство – мэр, его зам, директор коммунального предприятия. Всех на ноги поднял местный глава Анатолий Горячев – спасать отопительную систему. Правда, само руководство считает такой поступок делом обычным. И, наверное, справедливо.

-Иначе бы без тепла остались тысячи людей, - объясняет «Комсомольской правде» в Иркутске сам Анатолий Горячев. – Поэтому и пришлось организовать дежурство. Но это же нормально! Температура в котлах к тому времени уже упала на 10 градусов и смена, которая работала, просто не справилась бы. И, кстати, мы не кидали лопатой уголь в печку, как может показаться. Времена не те. Котельная у нас на щепе работает, та подается на транспортере в четыре котла. За всем эти надо следить.

К тому моменту жители Юрт уже жаловались на холод в квартирах. А в поселке школы, детсады, больница… Мороз давит, за – 40. Словом, еще чуть-чуть – и вся отопительная система точно бы полетела. Поэтому мэр Горячев срочно призвал сам себя, своего заместителя и главу коммунального хозяйства на ночное дежурство.

— Когда температура упущена, быстро нагнать ее очень сложно, — говорит Горячев. – Накануне ночью удержали ее на уровне 60 градусов, а сейчас все пришло в норму. Дома сижу – тепло.

Так что «стахановская вахта» точно была не зря.