В Иркутской области 6-летний ребенок замерз в -40, пока его родители тушили горящую школу

Сорокоградусные морозы, лютуют в Иркутской области всего три дня, но за это время уже успели принести жителям Приангарья немало бед. И дело даже не в замерзших автомобилях во дворах. В первую очередь из-за холодов резко увеличилось количество пожаров.

- Одна трагедия у нас породила другую, - вздыхает глава села Харат Сергей Толстиков в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске. В ночь на 5 декабря, в соседней деревне Верхний Кукут произошло сразу две беды. В пятом часу внезапно вспыхнула деревянная школа. Зарево огня было видно на все село с населением в 320 человек, поэтому неудивительно, что спасать здание до приезда пожарных первыми бросились местные жители. В одной из семей, родители так спешили помочь потушить огонь, что оставили дома 6-летнего сына со старшей сестрой-инвалидом.

Мальчик проснулся, и испугавшись, что родителей нет, решил добежать до своего дедушки, который живет в нескольких улицах. Надел тонкую кофточку, обувь и вылез в окно. На улице в эту ночь дул ледяной ветер, а столбик термометра опустился почти до - 40 градусов. В такой мороз даже взрослому человеку выходить на улицу опасно, не говоря уже о раздетом ребенке. Замерзшее тело малыша нашли на утро. Малыш не добежал до дома дедушки около 300 метров.

Школу пытались потушить местные жители, но сделать этого не смогли. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Мы всем поселком до сих пор не можем отойти от этой трагедии… - говорит Сергей Толстиков. – Мы были у родителей малыша вместе с сотрудниками прокуратуры, но поговорить пока не получилось. Мать беспрерывно плачет... Что известно об этой семье? На учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояли, семья как семья. Мама не работала, сидела дома, воспитывала детей. Ее муж ребенку отчим, с ним они живут около полугода. Он вообще недавно переехал в наш район, знаю, что подрабатывал на пилораме сторожем. Похорон пока не было. Сейчас решаем вопрос, о том, чем можем помочь семье…

- Их жизнью я особо не интересовался, - добавляет житель Верхнего Кукута Анатолий. – Живу на соседней улице и не раз видел, как мальчик гулял по улицам деревни один. Впрочем, в деревнях такое не редкость.

Разобраться со всем этим теперь придется следователям, которые уже начали проверку. Точная причина смерти малыша станет известна после судмедэкспертизы.

Что касается школы, то деревянное здание сгорело, как спичка. Но 16 ее ученикам ездить на учебу в соседние села не придется. В Верхнем Кукуте есть свободное здание, где теперь и будут проводится уроки. Пока дети находятся на незапланированных каникулах из-за сильных морозов, помещения белят, подкрашивают и утепляют.

Пожар в школе в поселке Алексеевск. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

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