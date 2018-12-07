2018-12-12T10:30:48+03:00
Здоровье

Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске может начаться в конце декабря

За прошедшую неделю в городе получил больничный 5851 человек
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске может начаться в конце декабря.Эпидемия ОРВИ и гриппа в Иркутске может начаться в конце декабря.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Цифра внушительная: каждый сотый житель Иркутска уже температурит и кашляет. На прошлой неделе поставлен первый диагноз гриппа. До официального эпидпорога город пока «недобрал» 22,5%. Это немного. По расчетам специалистов, к новогодним каникулам солидная часть жителей окажется в постели с простудой. Как не оказаться в их числе?

- Да, мы предполагаем, что первый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Иркутске придется уже на конец декабря, - говорит и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. - Новогодние каникулы сбавят обороты распространения вирусных заболеваний, так как люди будут больше проводить времени дома. А в середине января вероятен второй пик болезни.

В том, что все будет именно так, сомневаться не приходится. Количество больных растет во всех возрастных группах, но больше всего среди малышей до двух лет и школьников с 7 до 14. Чихать и кашлять начинают дети, а следом за ними и все члены семьи. Однако врачи успокаивают: еще можно успеть сделать прививку, а сама эпидемия будет вполне умеренной.

- Циркулировать будут вирусы А (H1N1) - или знакомый всем нам «свиной» грипп, H3N2 и уже достаточно долго циркулирующий вирус гриппа В, - продолжает Татьяна Гаврилова. - А кроме них - более 200 вариантов вирусов ОРВИ. Поэтому кроме иммунизации стоит обратить внимание на так называемую неспецифическую профилактику этих заболеваний с помощью иммуномодулирующих препаратов (по совету врача). А мы, эпидемиологи, еще раз настоятельно советуем чаще мыть руки и проводить дезинфекцию - меньше шансов встретиться с вирусом!

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