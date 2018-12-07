2018-12-07T10:55:47+03:00
Общество

«На борту- бомба!»: телефонный террорист из Сочи сообщил о минировании рейса «Москва – Иркутск»

Звонивший задержан, ему грозит до трех лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«На борту- бомба!»: телефонный террорист из Сочи сообщил о минировании рейса №1562 «Москва – Иркутск».«На борту- бомба!»: телефонный террорист из Сочи сообщил о минировании рейса №1562 «Москва – Иркутск».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Приземлившийся в иркутском аэропорту лайнер «Boeing» 737-800 окружили полицейские. Бригада саперов была поднята по тревоге после звонка из Сочи. Звонивший сообщил, что рейс «Москва-Иркутск» заминирован.

Самолет со 119 пассажирами и 6 членами экипажа уже был на подлете к Иркутску, когда диспетчер передал командиру корабля информацию о том, что, возможно, на борту авиалайнера находится бомба. Было принято решение посадить самолет. Встречать его в аэропорту собрались все экстренные службы. Сами пассажиры немало удивились этому обстоятельству – никто из них о звонке не знал, не стали сообщать, чтобы на борту не было паники.

После того, как пассажиры покинули самолет, полицейские приступили к поиску взрывного устройства. К счастью, информация о бомбе не подтвердилась.

- Звонившиймужчина уже задержан в своем городе – это 35-летний житель города Сочи, - сообщили в пресс-службе Восточно-сибирского ЛУ МВД на транспорте. –Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Сочинские сыщики проводят с хулиганом следственные действия, выясняются его мотивы. Пассажиры после дополнительного осмотра благополучно получили свой багаж и покинули аэропорт.

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