Путешествие длиною в пять лет: молодожены из Иркутска отправились в кругосветку и объехали 27 стран

Как проходит традиционный медовый месяц? Отель пять звезд, «все включено», теплое море под окнами, несколько экскурсий... А через пару-тройку недель возвращение домой и привычная жизнь в режиме «работа-дом». Но молодоженам Никите и Насте Истоминым такой сценарий показался слишком скучным. И романтики задержались в медовом месяце на целых... пять лет! Теперь в их копилке воспоминаний 27 стран, а в ноутбуке тысячи потрясающих снимков.

Познакомил ролик в интернете

Глядя на Никиту и Настю, невольно начинаешь верить в легенду про две половинки. У них не просто одинаковые взгляды на жизнь, они даже внешне похожи. А главное, и он, и она понимают - рутина не для них. Этот пунктик, а также любовь к путешествиям и экстриму свели влюбленных! Как? Целая история.

В первую поездку за границу Никита отправился в 2009-м, ему тогда исполнился 21 год. Парень только окончил университет, получил диплом инженера. Первой точкой на его карте путешествий стал Таиланд, затем поездки по России. Колеся по стране, он увлекся экстримом: парапланы, серфинг, кайтсерфинг, сноуборд, прыжки с парашютом. Друзья просили показать фото и поделиться впечатлениями.

- Мне надоело пересказывать одно и то же, поэтому смонтировал ролик о путешествиях и выложил в интернет, - вспоминает Никита.

Свое путешествие пара начала в Москве. Фото: архив героев публикации

Случайно мини-фильм попался на глаза Насте. Она тоже много ездила по России, побывала в тех же местах, что и он.

- Я написала ему, - вспоминает девушка. - Он ответил. Завязался разговор. Двум людям, помешанным на передвижениях по миру, есть о чем поговорить.

Встретились впервые в Москве, тогда обоим исполнилось по 25 лет. Поженились через полтора года. Свадьба была традиционной - белое платье, фуршет, поздравления…

- Кругосветка была нашей давней мечтой, - улыбается Никита. - Почему бы не отправиться колесить по миру фактически из загса? Нас ведь ничего не держало на месте - ни дом, ни дача, ни машина. Правда, сначала решили, что будем путешествовать 500 дней. Никак не предполагали, что срок увеличится втрое (смеется).

Молодожены смотрят в одном направлении. Фото: архив героев публикации.

Встретили тысячи рассветов

Визы, страховки, билеты на самолет… - пара недель и молодожены готовы к приключениям. Маршрут набросали за пару дней, но он менялся на протяжении всех пяти лет.

- Заранее готовили визы только в Китай, откуда начинался вояж, в США и Австралию, - вспоминает Никита. - Остальные визы оформляли по пути. По этой причине не посетили Европу - пришлось бы возвращаться в Россию, оформлять шенген. Поэтому отправились вокруг земного шара в «обход» Европы - через Грузию и Турцию.

Поехали налегке: два рюкзака с вещами, фотоаппараты и ноутбуки. Отели пять звезд тоже не для них. Дорого, да и просто скучно. Палатки, спальные мешки под открытым небом, хостелы, бесплатные ночевки в обмен на работу. Да-да, было и такое. Например, в Австралии ребята трудились на небольшой местной ферме за ночлег и еду.

- Путешествовать без турфирм и обратных билетов - это свобода в чистом виде, - уверены молодожены. - На самолетах передвигались далеко не всегда. Например, исполнили свою давнюю мечту - проехали Южную Америку на мотоцикле, проделав путь больше, чем Че Гевара по всему материку. Эта поездка заняла у нас два года: Перу, Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия, Боливия. Мы делили кров с другими путниками, встречали сотни рассветов над морями, горами и долинами.

Случались и опасные моменты. Например, на границе Боливии и Чили молодожены стали свидетелями операции по задержанию контрабандистов.

На мотоцикле влюбленные объехали всю Южную Корею.

Ребятам нужно было за сутки преодолеть 400 километров. Ехали-ехали и не заметили, как дорога устремляется ввысь, асфальтовое покрытие превращается в грунтовое. С удивлением заметили, что вокруг - снег.

- Только представьте - вокруг ни души, одинокая грунтовка и звездное небо над головой, - вспоминает Настя. - Вдруг свет нашей фары выхватывает из темноты огромный черный пикап посреди дороги и без единого огня. Из-за него выходит более десяти мужчин, машут руками. Мы не на шутку испугались! А потом словно в полудреме услышали: «Не включайте свет, вы нас выдадите, мы ждем грузовик с контрабандой, это спецоперация, мы из погранконтроля, а не бандиты».

А в Индонезии и Эквадоре влюбленные чудом спаслись от извержения вулканов.

- Дважды оказывались в зоне риска, - говорит Никита. - В одном случае нас присыпало пеплом, к счастью, холодным. И через две недели в этой же деревне погибло очень много людей, облако пепла оказалось горячим. А в другом случае вулкан взорвался практически перед нами, когда мы ночью пошли его снимать. Спаслись чудом!

Обо всем, что с ними происходило, Настя и Никита подробно рассказывали в своем трэвел-блоге . Также они ведут странички в социальных сетях - VK и Instagram, собственный канал на ютюб. Там можно найти и море полезной информации: ребята детально расписывают, сколько им обошлось проживание в той или иной стране, дают советы.

Встретили тысячу закатов и рассветов. Фото: архив героев публикации

Как зарабатывали деньги?

- Это самый животрепещущий вопрос, - смеется Никита. - Как показывает практика, далеко не все верят в возможность заработать в пути. Самые сложные препятствия находятся в мозгу, а значит, убрать их в наших силах.

Так все-таки, где деньги, Зин? Ответ простой - фриланс. Никита занимается программированием, зарабатывать деньги в интернете может удаленно.

- Настя во время наших странствий работала и фотографом, и гидом, и даже украшения создавала, а потом продавала их, - говорит глава семейства. - Плюс вместе вели тревел-блоги. Способов заработать много!

Ну и потратить, конечно, тоже. При всей экономии ребята полноценно питались, периодически покупали одежду, так как при таком активном образе жизни она быстро изнашивается, и, конечно, выделили средства на развлечения - вход во многие музеи, парки и прочие достопримечательности все-таки платный.

Но все когда-то заканчивается. Настя и Никита вернулись на родину. Сейчас остановились в Москве. Говорят, что пока больше не планируют поездок. По крайней мере, таких длительных.

- Нам все-таки уже по 30! - говорят путешественники. - Пора бы и гнездо свое вить. Мечтаем о малышах. Возможно, в будущем повторим свою кругосветку, но нас будет уже больше!

Посмотреть десятки стран - это здорово! Фото: архив героев публикации

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как сэкономить в пути, рекомендации Насти и Никиты

- Волонтерство. В нашей практике большую пользу принесла работа, при которой обеспечивают жильем и едой. Вот несколько вебсайтов, на которых можно найти волонтерские проекты по душе: helpx.net, workaway.info, volunteersbase.com, hippohelp.com, www.bewelcome.org

- Каучсерфинг. Одно из самых гениальных изобретений нашего времени! Существует огромное сообщество людей, которые готовы абсолютно бесплатно поселить у себя путешественников, а часто еще и город показать. Аналогичные сайты: trustroots.org и bewelcome.org.

- Автостоп. Прекрасен сам факт, что ты бесплатно можешь доехать из пункта А в пункт Б. Ну и еще всякие бонусы в виде знакомств и полного погружения в жизнь страны, в которой пребываешь. Это работает, выручает.

- Горелка. Готовить самим на практике выходит экономнее. Иногда можно не мучиться - в Азии трудно остаться голодным даже с минимальным бюджетом. Там же, где уличной еды нет, а кафе и рестораны откровенно дороги, - спасает горелка.

- Палатка. Когда ты знаешь, что твой дом с тобой, - становишься менее зависимым от обстоятельств. Не страшно остаться в горах или джунглях на ночь. И даже если тебе не хочется спать в палатке, одно ее наличие добавляет уверенности во время торгов за комнату.

- Секонд-хенды, recycle и местное производство. Там, где есть хорошие секонд-хенды, нужно непременно пользоваться ими. В иных местах примерять на себя то, что носят местные, например, в странах Латинской Америки, да и в Азии тоже, - одно удовольствие.

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