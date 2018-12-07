2018-12-12T10:31:39+03:00
Общество

Путешествие длиною в пять лет: молодожены из Иркутска отправились в кругосветку и объехали 27 стран

Пара поделилась лайфхаками, как сэкономить в пути
Ольга БУЕВА
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Чили, рука в пустыне. Фото: архив героев публикации.Чили, рука в пустыне. Фото: архив героев публикации.
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Как проходит традиционный медовый месяц? Отель пять звезд, «все включено», теплое море под окнами, несколько экскурсий... А через пару-тройку недель возвращение домой и привычная жизнь в режиме «работа-дом». Но молодоженам Никите и Насте Истоминым такой сценарий показался слишком скучным. И романтики задержались в медовом месяце на целых... пять лет! Теперь в их копилке воспоминаний 27 стран, а в ноутбуке тысячи потрясающих снимков.

Познакомил ролик в интернете

Глядя на Никиту и Настю, невольно начинаешь верить в легенду про две половинки. У них не просто одинаковые взгляды на жизнь, они даже внешне похожи. А главное, и он, и она понимают - рутина не для них. Этот пунктик, а также любовь к путешествиям и экстриму свели влюбленных! Как? Целая история.

В первую поездку за границу Никита отправился в 2009-м, ему тогда исполнился 21 год. Парень только окончил университет, получил диплом инженера. Первой точкой на его карте путешествий стал Таиланд, затем поездки по России. Колеся по стране, он увлекся экстримом: парапланы, серфинг, кайтсерфинг, сноуборд, прыжки с парашютом. Друзья просили показать фото и поделиться впечатлениями.

- Мне надоело пересказывать одно и то же, поэтому смонтировал ролик о путешествиях и выложил в интернет, - вспоминает Никита.

Свое путешествие пара начала в Москве. Фото: архив героев публикации

Свое путешествие пара начала в Москве. Фото: архив героев публикации

Случайно мини-фильм попался на глаза Насте. Она тоже много ездила по России, побывала в тех же местах, что и он.

- Я написала ему, - вспоминает девушка. - Он ответил. Завязался разговор. Двум людям, помешанным на передвижениях по миру, есть о чем поговорить.

Встретились впервые в Москве, тогда обоим исполнилось по 25 лет. Поженились через полтора года. Свадьба была традиционной - белое платье, фуршет, поздравления…

- Кругосветка была нашей давней мечтой, - улыбается Никита. - Почему бы не отправиться колесить по миру фактически из загса? Нас ведь ничего не держало на месте - ни дом, ни дача, ни машина. Правда, сначала решили, что будем путешествовать 500 дней. Никак не предполагали, что срок увеличится втрое (смеется).

Молодожены смотрят в одном направлении. Фото: архив героев публикации.

Молодожены смотрят в одном направлении. Фото: архив героев публикации.

Встретили тысячи рассветов

Визы, страховки, билеты на самолет… - пара недель и молодожены готовы к приключениям. Маршрут набросали за пару дней, но он менялся на протяжении всех пяти лет.

- Заранее готовили визы только в Китай, откуда начинался вояж, в США и Австралию, - вспоминает Никита. - Остальные визы оформляли по пути. По этой причине не посетили Европу - пришлось бы возвращаться в Россию, оформлять шенген. Поэтому отправились вокруг земного шара в «обход» Европы - через Грузию и Турцию.

Поехали налегке: два рюкзака с вещами, фотоаппараты и ноутбуки. Отели пять звезд тоже не для них. Дорого, да и просто скучно. Палатки, спальные мешки под открытым небом, хостелы, бесплатные ночевки в обмен на работу. Да-да, было и такое. Например, в Австралии ребята трудились на небольшой местной ферме за ночлег и еду.

- Путешествовать без турфирм и обратных билетов - это свобода в чистом виде, - уверены молодожены. - На самолетах передвигались далеко не всегда. Например, исполнили свою давнюю мечту - проехали Южную Америку на мотоцикле, проделав путь больше, чем Че Гевара по всему материку. Эта поездка заняла у нас два года: Перу, Чили, Аргентина, Уругвай, Бразилия, Боливия. Мы делили кров с другими путниками, встречали сотни рассветов над морями, горами и долинами.

Случались и опасные моменты. Например, на границе Боливии и Чили молодожены стали свидетелями операции по задержанию контрабандистов.

На мотоцикле влюбленные объехали всю Южную Корею.

На мотоцикле влюбленные объехали всю Южную Корею.

Ребятам нужно было за сутки преодолеть 400 километров. Ехали-ехали и не заметили, как дорога устремляется ввысь, асфальтовое покрытие превращается в грунтовое. С удивлением заметили, что вокруг - снег.

- Только представьте - вокруг ни души, одинокая грунтовка и звездное небо над головой, - вспоминает Настя. - Вдруг свет нашей фары выхватывает из темноты огромный черный пикап посреди дороги и без единого огня. Из-за него выходит более десяти мужчин, машут руками. Мы не на шутку испугались! А потом словно в полудреме услышали: «Не включайте свет, вы нас выдадите, мы ждем грузовик с контрабандой, это спецоперация, мы из погранконтроля, а не бандиты».

А в Индонезии и Эквадоре влюбленные чудом спаслись от извержения вулканов.

- Дважды оказывались в зоне риска, - говорит Никита. - В одном случае нас присыпало пеплом, к счастью, холодным. И через две недели в этой же деревне погибло очень много людей, облако пепла оказалось горячим. А в другом случае вулкан взорвался практически перед нами, когда мы ночью пошли его снимать. Спаслись чудом!

Обо всем, что с ними происходило, Настя и Никита подробно рассказывали в своем трэвел-блоге . Также они ведут странички в социальных сетях - VK и Instagram, собственный канал на ютюб. Там можно найти и море полезной информации: ребята детально расписывают, сколько им обошлось проживание в той или иной стране, дают советы.

Встретили тысячу закатов и рассветов. Фото: архив героев публикации

Встретили тысячу закатов и рассветов. Фото: архив героев публикации

Как зарабатывали деньги?

- Это самый животрепещущий вопрос, - смеется Никита. - Как показывает практика, далеко не все верят в возможность заработать в пути. Самые сложные препятствия находятся в мозгу, а значит, убрать их в наших силах.

Так все-таки, где деньги, Зин? Ответ простой - фриланс. Никита занимается программированием, зарабатывать деньги в интернете может удаленно.

- Настя во время наших странствий работала и фотографом, и гидом, и даже украшения создавала, а потом продавала их, - говорит глава семейства. - Плюс вместе вели тревел-блоги. Способов заработать много!

Ну и потратить, конечно, тоже. При всей экономии ребята полноценно питались, периодически покупали одежду, так как при таком активном образе жизни она быстро изнашивается, и, конечно, выделили средства на развлечения - вход во многие музеи, парки и прочие достопримечательности все-таки платный.

Но все когда-то заканчивается. Настя и Никита вернулись на родину. Сейчас остановились в Москве. Говорят, что пока больше не планируют поездок. По крайней мере, таких длительных.

- Нам все-таки уже по 30! - говорят путешественники. - Пора бы и гнездо свое вить. Мечтаем о малышах. Возможно, в будущем повторим свою кругосветку, но нас будет уже больше!

Посмотреть десятки стран - это здорово! Фото: архив героев публикации

Посмотреть десятки стран - это здорово! Фото: архив героев публикации

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как сэкономить в пути, рекомендации Насти и Никиты

- Волонтерство. В нашей практике большую пользу принесла работа, при которой обеспечивают жильем и едой. Вот несколько вебсайтов, на которых можно найти волонтерские проекты по душе: helpx.net, workaway.info, volunteersbase.com, hippohelp.com, www.bewelcome.org

- Каучсерфинг. Одно из самых гениальных изобретений нашего времени! Существует огромное сообщество людей, которые готовы абсолютно бесплатно поселить у себя путешественников, а часто еще и город показать. Аналогичные сайты: trustroots.org и bewelcome.org.

- Автостоп. Прекрасен сам факт, что ты бесплатно можешь доехать из пункта А в пункт Б. Ну и еще всякие бонусы в виде знакомств и полного погружения в жизнь страны, в которой пребываешь. Это работает, выручает.

- Горелка. Готовить самим на практике выходит экономнее. Иногда можно не мучиться - в Азии трудно остаться голодным даже с минимальным бюджетом. Там же, где уличной еды нет, а кафе и рестораны откровенно дороги, - спасает горелка.

- Палатка. Когда ты знаешь, что твой дом с тобой, - становишься менее зависимым от обстоятельств. Не страшно остаться в горах или джунглях на ночь. И даже если тебе не хочется спать в палатке, одно ее наличие добавляет уверенности во время торгов за комнату.

- Секонд-хенды, recycle и местное производство. Там, где есть хорошие секонд-хенды, нужно непременно пользоваться ими. В иных местах примерять на себя то, что носят местные, например, в странах Латинской Америки, да и в Азии тоже, - одно удовольствие.

Хотетите посмотреть еще больше фото отважных путешественников. Они есть в Инстаграме и Вконтакте.

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