2018-12-07T18:30:11+03:00
Общество

На стенах плесень и гнилые полы: такие дома для детей-сирот построили в Бурятии

Тем, кто подписывал акты о приемке зданий, придется ответить по закону
Ольга СЛАВИЧЕВА
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На стенах плесень и гнилые полы: такие дома для детей-сирот построили в Бурятии.На стенах плесень и гнилые полы: такие дома для детей-сирот построили в Бурятии.
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Холод в насквозь продуваемых домах, трещины на стенах, неисправные печки, гнилые двери и та самая плесень - везде, и на стенах, и на потолке. Это аварийное жилье. Собственно, именно таким, с нарушением всех возможных технологий, его наспех возвели строители. Всего 254 дома в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии, предназначенных для детей - сирот. Так, получив ключи вместе с договорами социального найма молодые люди стали обладателями помещений, в которых невозможно жить.

- По версии следствия, министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия в 2015-2017 годах по результатам проведенных торгов заключено 8 государственных контрактов с рядом индивидуальных предпринимателей на приобретение 254 жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщает пресс-служба СУ СК по Бурятии. - Все приобретенные жилые дома в дальнейшем через республиканский ресурсный центр «Семья» были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма.

В этой ситуации сейчас разбирается Гусиноозерский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Бурятия, возбуждено уголовное дело. Как выпускники детдомов оказались в аварийном жилье, почему его приняли? Найти ответ на эти вопросы должны следователи отдела по расследованию особо важных дел, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех, кто имеет отношение к совершению этого преступления.

Одновременно оформляются документы, необходимые для признания детей-сирот пострадавшими. Их права будут восстановлены.

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