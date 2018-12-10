2018-12-12T10:31:39+03:00
Общество

SBERTALKS: новые идеи и толчок к развитию

В Иркутске в третий раз провели бизнес-мероприятие, направленное на получение знаний и обмен опытом
Юлия УЛЫБИНА
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SBERTALKS: новые идеи и толчок к развитию. Фото: СбербанкSBERTALKS: новые идеи и толчок к развитию. Фото: Сбербанк
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Третий SBERTALKS, организуемый Сбербанком, прошел в Иркутске. С каждым годом мероприятие собирает все больше участников, и не случайно. SBERTALKS превратился в настоящую точку кипения, в площадку, где у предпринимателей рождаются новые идеи, которые здесь же можно и обсудить, проконсультироваться со специалистами в самых разных сферах, в том числе, конечно, и в банковской.

- SBERTALKS становится хорошей традицией, - отметил на открытии мероприятия председатель Байкальского банка Александр Абрамкин. - Здесь говорят о бизнесе, получают новые знания, делятся опытом. С каждым годом темы, которые выносятся на обсуждение, становятся все серьезнее и глубже. Уверен, что эта площадка будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса в нашем регионе.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка. Фото: Сбербанк

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка. Фото: Сбербанк

Об управлении финансами и тенденциях в экономике на встрече рассказала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

Одним из основных вызовов текущего периода эксперт назвала отсутствие возможности долгосрочного прогнозирования - более чем на полгода вперед ничего предсказать невозможно. Еще один аспект - высокий уровень конкуренции во всех без исключения сферах бизнеса. Не осталось практически ни одной ниши, в которой предприниматель мог бы чувствовать себя вольготно.

Кроме того, уже в течение двух лет мы живем в условиях, когда ставка по кредитам выше уровня инфляции. То есть взять что-то в кредит и потом продать подороже не получится. Также с каждым годом, начиная с 2014-го, падает покупательская способность населения, средняя сумма чека в магазине снижается. В этих условиях бизнесу как никогда важно умело управлять финансами. Для этого нужно постоянно учиться, потому что полученные вчера знания завтра могут стать совсем неактуальными.

Александр Абрамкин подчеркнул, что SBERTALKS как раз может помочь в получении такой самой актуальной здесь и сейчас информации. Такая площадка полезна предпринимателям как малого, так и среднего, и даже крупного бизнеса.

Что касается Сбербанка, это бизнес-мероприятие необходимо для того, чтобы выстроить взаимодействие с предпринимательским сообществом. Когда компании владеют текущей экономической ситуацией, ведут себя открыто, банку легче с ними работать.

Одной из основных в рамках SBERTALKS стала дискуссия о развитии территории Прибайкалья. Обсуждались лучшие практики мирового и российского уровня, а также ситуация в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», возможности для бизнесменов, вопросы господдержки предпринимателей.

- Эта тема актуальна, затрагивает жителей всего региона. Наша цель как раз разработать совместно с властью и бизнесом проект, который бы помог привлечь сюда инвесторов и сделать наш регион привлекательным для туризма, но для туризма правильного, который не наносит ущерба природе, - сказал Александр Абрамкин. - Байкал - это наша жемчужина, которую нужно беречь. Думаю, уже в следующем году мы увидим изменения, связанные с реализацией обсуждаемого проекта.

Фото: Сбербанк

Фото: Сбербанк

Также на мероприятии традиционно были представлены истории бизнес-успеха, тренды и лайфхаки иркутских предпринимателей. Состоялся и уже полюбившийся многим интеллектуальный бизнес-квиз.

В программе SBERTALKS каждый участник мог выбрать что-то интересное для себя, а в перерывах посетить ярмарку услуг для бизнеса. В целом площадка Сбербанка вновь стала местом генерации идей и поиска нестандартных решений, направленных на повышение эффективности бизнеса.

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