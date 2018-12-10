2018-12-12T10:31:39+03:00
Общество

Сутки без отопления: полностью работу теплосети в Академгородке Иркутска восстановят к 14.00

Тепло уже есть в садах и школах и постепенно подается в квартиры горожан
Ольга БУЕВА
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Сутки без отопления: полностью работу теплосети в Академгородке Иркутска восстановят к 14.00Сутки без отопления: полностью работу теплосети в Академгородке Иркутска восстановят к 14.00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Непростыми выдались последние сутки у жителей Академгородка Иркутска. В самый разгар морозов батареи в квартирах многих домов этого микрорайона внезапно стали холодными, пропала и горячая вода в кране. Виной всему авария на коммунальных сетях, которая произошло около 10.00 9 декабря. Без тепла и горячей воды остались 71 дом, в том числе и четыре социальных учреждения - детские сады, школы.

- Уже начали заполнять систему водой, но этапно, - сообщили сегодня на официальном сайте ИНЦ СО РАН, который находится в Академгородке. - При благоприятном стечении обстоятельств и отсутствии новых порывов на трассе планируют восстановление нормальной работы к 14.00 10 декабря.

В пресс-службе администрации Иркутска добавили, что аварию удалось полностью ликвидировать.

- Ситуация по нашим контролем, - сказала заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. - После того, как определили места повреждения, включили в работу обратный трубопровод для подачи теплоснабжения в дома

К 07.00 10 декабря завершили сварочные работы на поврежденном участке трубопровода, начала осуществляться подача тепла в жилые дома и социальные учреждения микрорайона.

По информации аварийной бригады МУП «Теплоэнергосервис», в школах и детских садах температура в норме, соцучреждения работают в обычном режиме.

На ликвидации последствий коммунальной аварии было задействованы 11 ремонтных бригад, семь единиц техники.

Специально созданная комиссия «Иркутскэнерго» выясняет обстоятельства случившегося.

- В 63 дома Академгородка, отключенных из-за повреждения теплотрассы, поданы тепло и горячая вода, - добавляют в "Иркутскэнерго". - Земляные работы полностью окончены в 20:50. Восстановительные работы завершены в 06:58, началось включение в работу основного трубопровода.

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