Хоккей на снегу: иркутские спасатели бросили вызов хоккеистам «Байкал-Энергии»

Самый необычный матч в карьере проведут хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии». Вызов действующим бронзовым призерам чемпионата России бросили… спасатели. 14 декабря на площади у дворца спорта «Труд» болельщики впервые увидят грандиозное противостояние основного состава «Байкал-Энергии» и сборной команды МЧС, составленной из самых спортивных и мощных пожарных Иркутской области.

Необычному матчу, конечно, придумали необычный формат. Вместо коньков хоккеистам, впрочем, как и спасателям, предстоит примерить валенки, а вместо гладкого льда их ждет утоптанный снег. Не изменятся лишь орудия спортсменов. Играть будут клюшками. Да, может на такой площадке, мы не увидим бешеных скоростей, зато это будет самая безопасная игра, в которой точно обойдется без травм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/681490" frameborder="0"></iframe> "Байкал-Энергия" сыграет в хоккей с иркутскими спасателями. Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Матч пройдет в 2 тайма по 15 минут в формате 5 на 5. Но в заявку можно внести еще 5 запасных игроков, поэтому «Байкал-Энергия» будет практически в полном составе. А вот хоккейных силовых приемов, болельщики скорее всего не увидят, по правилам они будут запрещены, впрочем, как и удары соперника, зацепы клюшкой, подножки и драки, которые в хоккее не редкость.

- Чтобы получить право сразиться с профессиональными хоккеистами, у нас сначала пройдут отборочные матчи между подразделениями Федеральной противопожарной службы, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Затем победители сразятся между собой в финальных встречах. Решающий матч между сборной МЧС России и хоккеистами «Байкал-Энергии» начнётся в 17.00. А за полчаса до этого в таком же формате сыграют дети. Клюшки скрестят иркутские кадеты и воспитанники школы «Сибскана».

Не заскучают на этом празднике хоккея на снегу и болельщики. Для них приготовлена развлекательная программа. С самого утра поклонники бенди смогут сражаться в конкурсах и соревнованиях, получая ценные призы и подарки. Ну а чтобы не замерзнуть, спасатели приготовят для зрителей 12 вариантов авторских сборов чая, представленных пожарными со всех уголков нашего региона в чайном конкурсе. Вход для всех желающих свободный.