2018-12-10T14:11:53+03:00
Происшествия

Школа сгорела в поселке Зулумай Иркутской области

Учеников в здании во время ЧП не было
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Школа сгорела в поселке Зулумай Иркутской областиШкола сгорела в поселке Зулумай Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уже третий за неделю пожар произошел в школах Иркутской области. 10 декабря, около 15 часов загорелось одноэтажное здание школы в поселке Зулумай Зиминского района. Сначала там вспыхнул спортзал, но в считанные секунды огонь перекинулся на крышу. К счастью, учеников в этот момент внутри не было, так как занятия там проводятся только в первую смену. Учителя успели эвакуироваться, пострадавших удалось избежать.

- Что стало причиной пожара выясняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – В Зулумай уже выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области, в состав которой вошли дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, в ночь на 5 декабря в Приангарье сгорели две школы: в поселке Алексеевск Киренского района, а также в поселке Верхний Кукут в Эхирит-Булагатском районе. В этих ЧП никто из учеников также не пострадал. Специалисты выяснили, что в обоих случаях пожары в учебных заведениях произошли из-за халатного отношения должностных лиц к соблюдению требований пожарной безопасности.

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