2018-12-10T14:02:14+03:00
Общество

Иркутяне три часа расчищали каток на озере: теперь на нем гоняют на коньках все желающие

Сергей Коваль вместе с друзьями подготовил лед на маленьком озере в микрорайоне Первомайский [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сергей Коваль расчищал лед вместе с друзьями. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиСергей Коваль расчищал лед вместе с друзьями. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
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Несколько энтузиастов из микрорайоне Первомайский в Иркутске взяли инициативу, а точнее лопаты в свои руки и сами обустроили каток на одном из маленьких озерков. Автору идеи Сергею Ковалю вместе с двумя друзьями понадобилось на расчистку льда всего около трех часов. Проводить, хоккейные матчи или соревнования по фигурному катанию на такой площадке конечно вряд-ли получится, но когда парни раскидали снег лопатами, оказалось, что гладкая поверхность, вполне пригодна для любительского катания на коньках.

Спасатели замерили лед. Его ширина оказалась 36 см. Можно кататься! Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели замерили лед. Его ширина оказалась 36 см. Можно кататься! Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Я увидел сюжет о том, что в Ленинском районе закрыли несанкционированный каток, - рассказывает Сергей Коваль. – И не захотел, чтобы также произошло с нашей площадкой, поэтому решил обратиться в МЧС. На следующий день пришел инспектор, замерил толщину льда и объяснил, какие еще требования нужно выполнить для получения разрешения.

Толщина льда оказалась 36 сантиметров, а этого вполне достаточно. Кататься можно! После этого Сергей поставил с кромкой поля скамью, чтобы отдыхающие могли переобуть коньки, а также установил информационный стенд с техникой безопасности. Кстати, катаются здесь местные жители и в темное время суток. Света над самодельной ледовой ареной вполне хватает от уличных фонарей.

А вот стенд о правилах безопасности. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

А вот стенд о правилах безопасности. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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