2018-12-12T10:31:39+03:00
Общество

Погода на 8 декабря в Иркутске: днем до -18

Снега в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 8 декабря в Иркутске: днем до -18Погода на 8 декабря в Иркутске: днем до -18Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Главная тема в Иркутске на этой неделе, конечно погода. Сильные морозы, достигавшие 30-40 градусов ниже нуля держались в Приангарье несколько дней и наконец, стали отступать к выходным. Да, в ночь на субботу, 8 декабря столбик термометра в нашем городе вновь опустился до -27, -29 градусов. Но днем синоптики обещают нам долгожданное небольшое потепление до -16, -18 градусов. Снега не ожидается, ветер подует переменный 1-6 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правде местами возможен небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура днем -15,-20°, местами -25,-30°, местами в западных районах и в горах южного Прибайкалья -11,-16 градусов.

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