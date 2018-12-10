2018-12-10T19:14:49+03:00
Авто

Страшное ДТП в Бурятии: пять человек погибли в столкновении двух легковушек

По предварительной информации один из водителей выехал на встречную полосу [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Страшное ДТП в Бурятии: пять человек погибли в столкновении «Тойота Премио» «Тойота Камри». Фото: очевидцы.Страшное ДТП в Бурятии: пять человек погибли в столкновении «Тойота Премио» «Тойота Камри». Фото: очевидцы.
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Крупная авария произошла вечером, 10 декабря в Бурятии. Около 19 часов на 53 километре трассы «Култук-Монды» в селе Торы Тункинского района, 59-летний водитель седана «Тойота Премио» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в «Тойоту Камри». Удар был такой силы, что «Камри» улетела в кювет, а от «Премио» осталась груда металла.

Как сообщили в ГУ МВД России по Бурятии, в этой страшной аварии погибли пять человек. Все они из «Тойоты Премио»: 59-летний водитель, а также два его пассажира 49 и 55 лет и две пассажирки 55 и 56 лет. Их личности уже удалось установить. В «Тойоте Камри» пострадали 35-летний водитель и 35-летняя женщина. С различными травмами они отправлены в больницу. Их состояние уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности этой страшной аварии.

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