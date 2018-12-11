Погода на январь 2019 в Иркутске: нас ждут теплые каникулы

Погода на январь 2019 в Иркутске обещает быть контрастной. Например, декабрь уже задал нам жару. В переносном смысле, конечно, так как к такому трескучему морозу многие были не готовы, особенно морально. Впрочем, можно и порадоваться: в ближайшие дни потеплеет, пойдет снег.

- В Иркутске ночью температура составит -18…-23 градуса, днем -8…-13, - рассказал начальник агрометеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. - Достаточно комфортная для этого месяца погода продержится до 15 декабря.

А потом зима вновь рьяно будет бороться за свои права. И стуже быть!

- Температура в декабре будет на один градус ниже нормы, - продолжает Владимир Гонтарь. - Так что померзнуть придется.

И январь «порадует». Правда, пока аномальных холодов синоптики не ждут. Средняя температура первого месяца года в Иркутске составит -20…-25 градусов, на севере – 22…-25. Кстати, согласно предварительным данным, новогодние каникулы подарят приятную зимнюю погоду: будет не слишком холодно, поэтому можно и на санках покататься, и на коньках! Все лучше, чем сидеть дома в мороз, укутавшись в теплый плед.