2018-12-12T10:31:39+03:00
Общество

Погода на январь 2019 в Иркутске: нас ждут теплые каникулы

Погода на январь 2019 в Иркутске будет контрастной
Ольга БУЕВА
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Погода на январь 2019 в Иркутске: нас ждут теплые каникулыПогода на январь 2019 в Иркутске: нас ждут теплые каникулыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода на январь 2019 в Иркутске обещает быть контрастной. Например, декабрь уже задал нам жару. В переносном смысле, конечно, так как к такому трескучему морозу многие были не готовы, особенно морально. Впрочем, можно и порадоваться: в ближайшие дни потеплеет, пойдет снег.

- В Иркутске ночью температура составит -18…-23 градуса, днем -8…-13, - рассказал начальник агрометеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. - Достаточно комфортная для этого месяца погода продержится до 15 декабря.

А потом зима вновь рьяно будет бороться за свои права. И стуже быть!

- Температура в декабре будет на один градус ниже нормы, - продолжает Владимир Гонтарь. - Так что померзнуть придется.

И январь «порадует». Правда, пока аномальных холодов синоптики не ждут. Средняя температура первого месяца года в Иркутске составит -20…-25 градусов, на севере – 22…-25. Кстати, согласно предварительным данным, новогодние каникулы подарят приятную зимнюю погоду: будет не слишком холодно, поэтому можно и на санках покататься, и на коньках! Все лучше, чем сидеть дома в мороз, укутавшись в теплый плед.

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