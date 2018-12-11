2018-12-11T09:43:39+03:00
Происшествия

СУ СКР: После экспертиз будет установлен виновник ДТП в Бурятии, в котором погибли 5 человек

Страшная авария произошла вечером 10 декабря на автодороге «Култук-Монды» [видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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СУ СКР: После экспертиз будет установлен виновник ДТП в Бурятии, в котором погибли 5 человек.СУ СКР: После экспертиз будет установлен виновник ДТП в Бурятии, в котором погибли 5 человек.Фото: МВД республики Бурятия
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Искореженные автомобили. «Скорая» увозит в больницу водителя и пассажира автомобиля «Toyota Camry». В «Toyota Corona Premio» спасать некого – все пятеро находящихся в ней погибли на месте. Теперь следователям предстоит по деталям восстановить картину аварии и выяснить, какая из машин вылетела на встречку. Судя по всему, авто шли на большой скорости. Эту дорогу, ведущую к границе с Монголией, нельзя назвать оживленной.

- Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщает пресс-служба ведомства. - По данным следствия, 10 декабря старший участковый уполномоченный МО МВД России «Тункинский» на своем автомобиле «Toyota Camry», исполняя служебные обязанности, выехал из районного центра в село Далахай. Вместе с ним ехал местный житель, который попросил подвезти его до деревни.

ДТП произошло на трассе «Култук-Монды». Автомобиль участкового столкнулся с ехавшей во встречной направлении «Toyota Corona», в котором находились пятеро местных жителей. Все они – трое мужчин 49-59 лет и две женщины 55 и 56 лет - погибли на месте. Полицейский и его попутчик с тяжелыми травмами попали в больницу.

Выясняя картину произошедшего, следователи зафиксировали все следы столкновения, составили схему. Автомобили направлены на осмотр. В ближайшее время по уголовному делу будет назначена автотехническая судебная экспертиза, для проведения которой экспертам будут предоставлены все собранные материалы и поврежденные автомобили. Образцы крови водителей будут проверены в республиканском наркодиспансере. После изучения и сравнения всех данных будет установлен виновник аварии.

Страшное ДТП в Бурятии на трассе Култук-Монды 10 декабря 2018: погибли 5 человек.

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