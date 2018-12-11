Туристов не бросим: до 14 декабря «ИрАэро» за свой счет перевезет около 1500 россиян купивших у «Жемчужной реки» туры в Китае

Каникулы на острове Хайнань надолго запомнятся сотням россиян со всех уголков страны. Туристы, решившие сменить зимние пейзажи на теплый морской пляж, стали заложниками недобросовестного туроператора. Фирма «Жемчужная река» продававшая путевки в Китай задолжала авиаперевозчикам за чартерные рейсы около 2,3 миллионов долларов.

Только самолетами «ИрАэро» отдыхать на китайском острове улетели почти 1500 человек. Партнерская программа между турфирмой и авиакомпанией была заключена до конца года. По ней «ИрАэро» обязался предоставлять чартерные рейсы для перевозки отдыхающих. На совместном совещании с участием Росавиации, Ростуризма и перевозчиков было принято решение, что авиакомпании вернут россиян на Родину за свой счет. Возмещать убытки им предстоит уже через суд. Распаковывать чемоданы и готовиться к искам придется также тем туристам, которые купили путевки, но еще не вылетели в Китай.

- Первый рейс за россиянами уже вылетел, около 365 человек вернутся в Казань в ближайшие дни, - рассказал первый заместитель генерального директора «ИрАэро» Владимир Панфилов. – До 14 декабря планируется совершить еще 5 рейсов из Китая в Санкт-Петербург, дважды в Уфу, Самару и Хабаровск. Эти туристы продолжают отдых по своим путевкам, задержка возникла только с отдыхающими из Казани. Их рейс задержан на 3 дня.

Впрочем сами казанцы не унывают в непростой ситуации и просят своих родных и близких не переживать об их судьбе. Хотя в первое время их участь действительно была незавидна, в первый день, когда отменили долгожданный рейс домой, многие из них были шокированы. Большинство из них оставили на китайском курорте последние деньги, и просто не были готовы продлять отель. Кроме того ситуация осложнилась тем, что россияне приехали на отдых по групповым визам, это означает, что пересечь пограничный контроль самостоятельно для них невозможно. Вместе с визами и проживанием в отеле, истек и срок медицинской страховки. К поиску решения проблем россиян подключались и региональные власти, так представитель республики Татарстан объехал несколько отелей, в которых разместили пассажиров отмененного рейса в Казань.

В «ИрАэро» также сообщили, что готовы взять пассажиров вылетевших на остров Хайнань рейсами других компаний, при наличии на их лайнерах свободных мест.

Ситуация на Хайнане оказалась все же лучше той, в которой оказались россияне полетевшие во вьетнамский город Нячанг. «Жемчужная река» несколько дней гоняла людей из отеля в аэропорт. Питание предоставляли очень скромное: яблоко, бутерброд, бутылка воды. Житель Челябинска Дмитрий Борисов рассказал о том, что люди были крайне измотаны ожиданием.

Неизвестно, когда авиакомпании и простые туристы смогут вернуть свои многомиллионные убытки. Деятельность нерадивого оператора уже привлекла внимание Следственного комитета России. Турфирма до последнего старалась скрыть нехватку денег, убеждая партнеров, что вот-вот придет новый инвестор, который готов вложить в компанию 100 миллионов долларов. Программа сотрудничества предусматривала перевозку туристов до конца года, однако деньги за оплату чартерных рейсов перестали поступать уже в начале декабря, тогда перевозчик принял решение о временном приостановлении полетов.