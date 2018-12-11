«Простите нас, Александр Исаевич, мы не смогли Вас защитить!»: в Иркутске Солженицына встречали как пророка

Александру Солженицыну – 100 лет. Сто лет писателю, который заставил людей по-другому посмотреть на историю страны, создав свой «Архипелаг ГУЛАГ». А после сентября 1990, когда в «Комсомолке» вышла его брошюра «Как нам обустроить Россию», заставил всех задуматься о путях выхода из сложнейшей ситуации за год до того, как состоялся развал СССР…

-Простите нас, Александр Исаевич! Мы не смогли Вас защитить!, - к Солженицыну протискивается женщина с охапкой цветов.

-Ну что вы, милая, я не обижаюсь. Я никогда ни на кого не обижаюсь…

12 июня 1994 года. На иркутском вокзале встречают Солженицына. К скорому «Улан-Батор – Москва» пришли десятки людей. Пришли искренне – поприветствовать, спросить, как жить дальше. Время сложное и непонятное, верилось – он, этот человек в русской рубахе и с бородой, чем-то похожий на Льва Толстого, знает точный ответ на этот вопрос. В конце мая 1994 года Александр Солженицын осуществил, наконец, свою мечту - возвратился на родину триумфатором, проехав через весь Дальний Восток и Сибирь. Ехал он в двух вагонах. В первом размещалась семья - жена и сыновья, во втором - американские репортеры из BBC.

- Он ехал к нам на подъеме. Думал, что сможет помочь, - рассказывал «Комсомольской правде» в Иркутске первый, народный, губернатор региона Юрий Ножиков. - Страна переживала трудный период. Его беспокоило будущее России и Сибири, мы вместе с ним это обсуждали. Обсуждали и реальное положение дел в области, он интересовался всеми изменениями. Вместе с ним я и все первые лица области побывали на месте казни адмирала Колчака. Спустили на воду венок. Это было впервые.

Пророк Солженицын или не пророк? В 90-х об этом спорили всерьез, до хрипоты. И печатали на эти темы статьи. Вот ведь еще за четыре года до поездки напечатали книжку, которая вмиг разошлась по читателям ( такая тогда была нужда в наставниках, разъясняющих, что и как), а все предсказанное сбылось. Распался СССР, в стране межнациональные проблемы. А еще безработица, закрываются предприятия, а что будет дальше? Со всеми этими вопросами шли к Солженицыну. Поэтому в Доме политпросвещения, на встрече с ним, народу собралось больше тысячи человек. Люди стояли в проходах. Сидели на подоконниках, слушали его речь через распахнутые окна. Каждый стремился высказать наболевшее, рассказать писателю про свою жизнь. И так несколько часов.

Из Иркутска Александр Солженицын, не заезжая на Байкал, двинул дальше –в Братск, Усть-Илимск, Тайшет. Иркутские газеты писали «Явление Солженицына народу по пути из Иркутска в Красноярск». И это – без тени иронии, такое было к нему отношение. В Братске Александр Исаевич посмотрел музей «Ангарская деревня, побывал на щедром застолье и отправился в Усть-Илимск. А по дороге, в поселке Эдучанка, встретился со студентами и преподавателями местного филиала иркутского пединститута. Наставил подрастающее поколение: главное – учиться, от этого зависит судьба родины. А потом, вместе со съемочной группой Би-Би-Си сплавился вниз по Ангаре до границы с Красноярским краем. Возмутился строительством Богучанской ГЭС ( он считал, что электроэнергии и так хватает, а природу жалко).

Побывал на Усть-Илимской ГЭС и ЛПК, в Тайшете, а оттуда уже выехал в Красноярск, в гости к писателю Виктору Астафьеву.

КСТАТИ

К 100-летию Александра Солженицына: 14 декабря, в пятницу, во всех киосках Иркутска спрашивайте "КП" с брошюрой "Как нам обустроить Россию". Мы напечатали ее в сентябре 1990 года. До крушения СССР оставалось больше года….