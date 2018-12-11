2018-12-11T14:21:11+03:00
Общество

Цифровое телевидение в Иркутской области: возможно, многие пенсионеры после праздников останутся без ТВ

В областном центре, Ангарске и Братске аналоговое ТВ будет вещать еще несколько месяцев
Ольга БУЕВА
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Цифровое телевидение в Иркутской области: возможно, многие пенсионеры после праздников останутся без ТВЦифровое телевидение в Иркутской области: возможно, многие пенсионеры после праздников останутся без ТВФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Цифровому телевидению быть. Да, прогресс не стоит на месте: в нашей стране, как и во многих других, все федеральные каналы переходят на новый формат вещания. В Иркутской области готовиться к новшеству стали не вчера. Четыре года назад началось строительство передающих станций. Всего их в Приангарье возвели 152. Осталось сделать главное - запустить в регионе цифровое ТВ. Уже назвали дату: 20 января почти все телевизоры Приангарья перейдут на «цифру». ТВ нового поколения охватит 96,8% наших земляков. 3,2% населения, а это 562 города и поселка, не попадают в зону покрытия. Но здесь на помощь придет спутниковое вещание.

Чего же ждать нам, обычным зрителям, которые привыкли начинать утро с выпуска новостей и коротать вечера перед телевизором?

- Картинка станет более качественной и яркой, - объяснил руководитель Управления Роскомнадзора по Иркутской области Сергей Костылов. - Итак, сегодня мы получаем телевизионный сигнал в свои дома или квартиры тремя способами: по кабельной сети, при помощи спутниковой «тарелки» и той самой привычной нам антенны, которая ловит аналоговый сигнал. К слову, с 2015 года «в цифре» показывают десять самых популярных федеральных каналов. Разница в том, что в 2019-м их перестанут дублировать в аналоговом вещании.

А потому последний, третий способ скоро и канет в Лету. Антенны, которые у многих стоят на подоконниках и балконах, не смогут принимать цифровой сигнал. И телевизоры, выпущенные до 2013 года, тоже не предназначены для того, чтобы работать в новом цифровом формате. Даже крутая плазма, которую произвели, например, в 2012 году не способна работать в формате Т2 (так называется технология кодировки цифрового сигнала). Да, все эти тонкости не для нас, обычных любителей ТВ. Но немного вникнуть все же придется, если, конечно, хотите и дальше радовать себя просмотром любимых передач.

- Увы, в первую очередь пострадают незащищенные слои населения, - разводит руками Сергей Костылов. - Пенсионеры, малообеспеченные граждане...

Одним словом, например, Мария Ивановна, которая много лет смотрит передачи по старенькому телевизору, в январе вообще останется без ТВ, ведь ее аналоговая антенна в одночасье безнадежно устареет. Кстати, жителям Иркутска, Братска и Ангарска пока волноваться не стоит - у нас привычное телевещание сохранится еще нескольких месяцев.

Что же делать? Самый экономичный способ - заранее купить специальные приставки или ресиверы, которые продаются в обычных магазинах цифровой и бытовой техники. Их стоимость в нашем регионе начинается от 900 рублей. Плюс придется приобрести специальную антенну дециметрового диапазона, которая обойдется вам еще в 200 - 300 рублей. Причем она может быть коллективной или индивидуальной, наружной или комнатной - понятно, что и стоимость от этого будет варьироваться. Другой способ - раскошелиться на телевизор, причем он необязательно должен быть навороченным, главное - год выпуска - не ранее 2013-го.

А вот тем, кто уже платит за кабельное или спутниковое ТВ, беспокоиться не стоит - их операторы, что называется, все сделают за вас.

Кстати, в Твери, например, льготникам обещают компенсировать стоимость приставок. У нас вопрос еще решается. В любом случае, он под контролем правительства региона.

- Поддержку пожилым людям окажут волонтеры, которые проведут разъяснительную работу, - отметил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. - Кроме того, вопрос мы перепоручим руководителям муниципалитетов и органов местного самоуправления.

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