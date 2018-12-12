Александр Душин: Все ветви власти должны работать в тандеме

В сентябре 2017-го по итогам выборов город Усть-Кут возглавил Александр Душин. С того времени прошло чуть больше года, и сейчас руководитель северной территории признается, что это время было для него непростым.

- Прошедший период стал неким испытанием на прочность, потребовал концентрации внимания и указал на сферы, где крайне необходимо провести работу над ошибками, - отмечает Александр Душин. - Но мы планомерно решаем все стоящие перед нами задачи и движемся вперед.

Фото: Пресс-служба администрации Усть-Кута

Программа переселения успешно завершена

Первое, с чем пришлось столкнуться главе города, - недостаток бюджетных средств. Однако кропотливая работа, направленная на наращивание налоговых поступлений и сбор арендной платы за муниципальную собственность и землю, дала свои плоды - финансовый год Усть-Кут завершил с хорошим результатом.

Важнейшими задачами, которые было необходимо решить главе города, стали также переселение из ветхого и аварийного жилья, благоустройство прилегающих к новостройкам территорий.

- Программа по переселению успешно завершена, но, сколько для этого понадобилось сил и времени, знают немногие, - говорит глава города. - Что касается благоустройства, то в этом году мы заасфальтировали участок у новых домов по улице Белобородова. Часть работ будем выполнять в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним также, что в Усть-Куте введены в эксплуатацию три дома, построенные по подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания».

Новоселье справили 82 семьи. В этих же домах будут проживать и переселенцы из аварийного жилья, расселяемого по программе ликвидации аварийного фонда с привлечением федерального финансирования - еще 20 семей. Таким образом, в Усть-Куте весь аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2012 года, будет расселен. В целом муниципалитету на эти цели выделено 824,6 млн рублей из областного бюджета, 516,2 млн из федерального (включая средства Фонда реформирования ЖКХ - 361,65 млн). При этом 44,3 млн рублей составило софинансирование местного бюджета.

На расширенном выездном заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, которое состоялось в ноябре этого года в Братске, Александр Душин внес предложение по совершенствованию данной программы. Сегодня она не предусматривает расходы на замену сетей тепло- и водоснабжения и канализования, которые во многих муниципальных образованиях являются ветхими. По мнению главы Усть-Кута, расходы на это должны быть включены в стоимость квадратного метра, так как имеющиеся теплоисточники и водозаборы не рассчитаны на подключение к ним новых домов.

Фото: Пресс-служба администрации Усть-Кута

- Сегодня наш город нуждается в полной реконструкции теплосетей, систем водоснабжения, очистных сооружений, строительстве дорог, создании комфортной городской среды, - констатирует Александр Душин. - Большие надежды мы возлагаем на строительство на нашей территории завода по переработке газа. Это привлечет сюда людей. Мы будем содействовать в создании для них целого поселка. Уже выбираем площадку. Это позволит нарастить потенциал нашего северного края. Также нам согласовали программу по переселению из непригодного бамовского жилья. По ней до 2024 года мы должны будем переселить 774 семьи. Для этого необходимо построить 32 тысячи квадратных метров нового жилья.

Будут проекты - будет развитие

Дороги в северной территории - отдельная и важнейшая тема. По словам главы Усть-Кута, в этом году в городе проведен масштабный ремонт серьезного участка трассы в микрорайоне Речники.

- Большая благодарность администрации Усть-Кутского района, которая выделила нам 30 млн рублей, - отмечает Александр Душин. - Также 6 млн рублей поступило из областного бюджета. Поэтому мы смогли оперативно провести ремонтные работы. Однако одной из самых серьезных проблем остается проектная документация - без нее мы даже метра заасфальтировать не можем. Рассмотрев детально этот вопрос, мы приняли решение направлять все финансирование на ремонт дорог, а на проектную документацию привлекать спонсорские средства. Считаю, что это правильно, потому что выбор у нас небольшой: или 10 - 15 млн рублей платить за проекты и еще несколько лет ездить по плохим дорогам, или действовать поэтапно и направлять эти же деньги на ремонт.

Еще одна серьезная проблема - отсутствие нормальной питьевой воды в микрорайоне ЯГУ Усть-Кута. Глава города уверен: единственный выход из ситуации - войти в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Чистая вода», но для этого опять-таки необходимо готовить проектно-сметную документацию.

- Региональное правительство готово поддержать нас во многих начинаниях, - подчеркивает Александр Душин. - Можно получать деньги на решение первоочередных задач из областного бюджета, но одно из главных условий - это наличие проектной документации. Изыскать деньги на ее подготовку довольно сложно, это дорогое удовольствие, но и упускать возможность получить дополнительное финансирование мы не можем, ведь основная задача муниципалитета не распределить средства, а прежде всего найти их, привлечь, пополнить бюджет. Практика показывает, что межбюджетные отношения будут и впредь играть самую значительную роль в развитии территорий. Муниципальным образованиям, которые сумеют добиться притока дополнительных доходов из вышестоящих бюджетов, будет в разы легче решать вопросы местного значения.

Кстати, если говорить о развитии местного самоуправления, то в последнее время активно обсуждается возможность объединения двух администраций - города Усть-Кута и Усть-Кутского района. Александр Душин считает, что к этому вопросу нужно подходить взвешенно.

- Сейчас мы изучаем опыт других муниципалитетов региона, анализируем финансовую составляющую. Можно ведь провести объединение, но при этом потерять в деньгах. Вряд ли это порадует жителей. Сегодня выбрана очень правильная стратегия, приложены все усилия, чтобы крупный бизнес, работающий на нашей территории, регистрировал здесь свои обособленные подразделения. Однако при этом в районном бюджете остается 26% от поступлений НДФЛ, а в городе и остальных поселениях - всего по 10%. Считаю, что нужно просчитать все риски и выбрать правильный вариант, - замечает глава города.

Александр Душин также подчеркнул, что с администрацией Усть-Кутского района у города сложились хорошие партнерские отношения.

- Цели и задачи у нас одни - сделать жизнь жителей города и района максимально комфортной, - говорит глава Усть-Кута. - Нам хотелось бы работать в тандеме со всеми ветвями власти. Жители не должны страдать от какой-то конфронтации воинствующих сторон. Область, район, город, поселения - все должны быть единой командой. В Усть-Куте многие проблемы копились годами, и чтобы их решить, нужен последовательный, системный подход. Мы стараемся форсировать ситуацию. В непростых условиях смогли не только обеспечить сохранение в городе социальной, политической и экономической стабильности, но и заложить условия для будущего роста. Я готов и дальше работать на благо города. Останавливаться не намерен. Вперед, и только вперед! Будут проекты - будет развитие.