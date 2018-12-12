2018-12-13T07:45:01+03:00
Общество

Подарите радость детям из детского дома с ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»!

Все детишки с нетерпением ждут Новый год, чтобы найти под елкой долгожданный подарок от родителей
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Подарите радость детям из детского дома с ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»!Подарите радость детям из детского дома с ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»!
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Дети из детских домов лишены такой возможности, также, как и семейного тепла, поэтому подарки и сюрпризы для них – это особая радость. Такую возможность можете подарить им Вы, приняв участие в благотворительной акции «Подари Новый год детям из детских домов».

Акция пройдет во всех киосках ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ» с 6 по 28 декабря 2018 года. Вы можете приобрести в киоске любой детский товар (игрушку, книжку, канцелярские принадлежности, сладости и пр.), а мы передадим Ваши подарки детям!

В акции участвуют Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Иркутска (Правобережного и Свердловского округов), г. Ангарска, г. Усолья-Сибирского, г. Тулуна, г. Черемхово, г. Усть-Кута, г. Братска, а также ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района» г. Нижнеудинска.

«Подобная акция проходит не первый год, и мы рады тому, что наши покупатели неравнодушны к детишкам из детских домов и готовы подарить им частичку своего душевного тепла» - говорит и.о. генерального директора ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ» Корытова Олеся Николаевна.

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