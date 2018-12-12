2018-12-12T07:38:12+03:00
Общество

Подарите радость детям из детского дома с ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»!

Все детишки с нетерпением ждут Новый год, чтобы найти под елкой долгожданный подарок от родителей
Поделиться:
Подарите радость детям из детского дома с ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»!Подарите радость детям из детского дома с ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ»!
Изменить размер текста:

Дети из детских домов лишены такой возможности, также, как и семейного тепла, поэтому подарки и сюрпризы для них – это особая радость. Такую возможность можете подарить им Вы, приняв участие в благотворительной акции «Подари Новый год детям из детских домов».

Акция пройдет во всех киосках ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ» с 6 по 28 декабря 2018 года. Вы можете приобрести в киоске любой детский товар (игрушку, книжку, канцелярские принадлежности, сладости и пр.), а мы передадим Ваши подарки детям!

В акции участвуют Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Иркутска (Правобережного и Свердловского округов), г. Ангарска, г. Усолья-Сибирского, г. Тулуна, г. Черемхово, г. Усть-Кута, г. Братска, а также ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района» г. Нижнеудинска.

«Подобная акция проходит не первый год, и мы рады тому, что наши покупатели неравнодушны к детишкам из детских домов и готовы подарить им частичку своего душевного тепла» - говорит и.о. генерального директора ОАО «ИРКУТСКПЕЧАТЬ» Корытова Олеся Николаевна.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Цивилев - "КП": Я только что от Агафьи Лыковой. Она чувствует себя нормально, мы зря так всполошились
Губернатор Кемеровской области, вместе с доктором слетавший к отшельнице и Героине повести Василия Пескова, на обратном пути дал интервью Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Пропала без вести: СК России разыскивает 17-летнюю девушку из Нижнеудинска
Жива и здорова: братские полицейские нашли пропавшую школьницу и вернули ее домой
Братчане могут предоставлять документы на выплаты в рамках переселения до конца года
Неисправная проводка: эксперты назвали основную причину пожара в школе села Зулумай Иркутской области
«Ростелеком» вступил в Иркутскую Ассоциацию «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей»
Полицейские просят откликнуться свидетелей ДТП с участием ребенка в Иркутске
Кубок России по стрельбе из пневматического оружия: у иркутян – второе место
В Иркутске открылась выставка к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
Пробки в Иркутске 8 баллов: виной снег и 5 ДТП
Иркутянин Василий Каверин – победитель всероссийских соревнований по боксу
"Звездный дождь": метеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутяне
Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree»: определены победители
В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе
Очередное фиаско: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Горняку»
Прогноз погоды в Иркутске: 12 декабря снег, днем -10
Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» сыграет новогодний концерт в «Доме актера»
Житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенников: по собственной глупости мужчина сообщил все данные банковской карты неизвестному
Рецидивиста из Бодайбо осудили за преступление 11-летней давности
Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды
К 100-летию Александра Солженицына: 14 декабря, в пятницу, во всех киосках Иркутска спрашивайте "КП" с брошюрой "Как нам обустроить Россию"
45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области
Депутаты областного парламента настаивают на создании инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Приангарье