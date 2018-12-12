Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Старт» на сайте irk.kp.ru

Чемпионат России по хоккею с мячом возобновляется после паузы, связанной с играми сборной России. В очередном туре Суперлиги, 12 декабря иркутская «Байкал-Энергия» на своем льду скрестит клюшки со «Стартом» Нижнего Новгорода. Трансляцию игры можно посмотреть на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru. Напомним, стартовый свисток к матчу на стадионе «Труд» прозвучит в 19.00 по иркутскому времени.

Трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Старт" (Нижний Новгород".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Старт" (Нижний Новгород). Прямая трансляция матча. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2018. Съемка ТО "Маск-Медиа". Комментатор Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru

Ну а перед матчем немного напомним о статистике. Обе команды сейчас находятся на соседних строчках в турнирной таблице. Бело-синие расположились на 9-й строчке с 10 набранными очками, нижегородцы с таким же количеством баллов находятся на 10-м месте. Иркутяне в этом сезоне одержали на одну победу больше «Старта», зато у гостей на два поражения меньше. И еще один факт. Впервые за последние годы против своих бывших партнеров на лед выйдет полузащитник нижегородцев Максим Гавриленко, который еще несколько сезонов был капитаном иркутской команды. В Нижний Новгород Максим переехал этим летом.

Кстати, не забудьте, что следующий матч против кировской «Родины», намеченный на 15 декабря, «Байкал-Энергия» проведет на стадионе «Рекорд».