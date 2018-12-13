2018-12-14T10:13:09+03:00
Происшествия

Дело о том, как детей-сирот из Бурятии поселили в гнилых домах, расследует СК России

Заместитель министра строительства республики Сергей Рыбальченко задержан
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Дело о том, как детей-сирот из Бурятии поселили в гнилых домах, расследует СК России.Дело о том, как детей-сирот из Бурятии поселили в гнилых домах, расследует СК России.
Изменить размер текста:

Гнилые полы и плесень на стенах и потолках. Покосившиеся двери и невероятный холод в насквозь продуваемых комнатах. Такое жилье выделили в Бурятии юношам и девушкам, только что начавшим самостоятельную жизнь после детдома. Все 254 «квартиры» - в селе Сотниково Иволгинского района республики. Как они оказались в таком «гетто», сейчас расследует центральный аппарат СК России. Решение об этом принял сам глава ведомства Александр Бастрыкин. И можно быть, уверенным, что виновные от наказания не уйдут.

Что же известно к сегодняшнему дню? Следователи рассказали о не самом хитром механизме воровства денег, предназначенных для постройки жилья сиротам.

-В отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя Сергея Домшоева по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, в результате которого люди лишились права на жилое помещение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. - На основании доказательств, которые уже собраны следствием, мужчине уже предъявлено обвинение в хищении более 195 млн. рублей.

Как же это происходило? По версии следствия, в 2015 году министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках государственной программы было решено приобрести дома в селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-С целью хищения выделяемых на указанную программу из бюджета денежных средств предприниматель организовал регистрацию своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем, фактически руководя их деятельностью, вместе с ними принял участие в торгах, по итогам которых заключил с министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственные контракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн рублей, - продолжает СКР по Бурятии.

Примерно так появились дома, построенные с грубым отступлением от строительных норм, с дешевыми строительными и отделочными материалами. В итоге дома построили так, что их нельзя использовать для проживания. Тем не менее, акты об их приемке были подписаны, а на расчетные счета «строителей» перечислены средства.

- В рамках предварительного следствия предъявлено обвинение заместителю министра министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Сергею Рыбальченко, - сообщает СКР. - Чиновник задержан. Оба уголовных дела соединены в одно производство.

Теперь же, напоминаем, расследованием дела о гнилых домах для детей-сирот занимается СК России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре
Журналисты «Комсомолки» разбирались в судьбе начальницы отдела из ГСУ, которая оказалась в центре коррупционного скандала [Видео]
Новости 24
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына