2018-12-13T11:31:42+03:00
Происшествия

Дело о том, как детей-сирот из Бурятии поселили в гнилых домах, расследует СК России

Заместитель министра строительства республики Сергей Рыбальченко задержан
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Дело о том, как детей-сирот из Бурятии поселили в гнилых домах, расследует СК России.Дело о том, как детей-сирот из Бурятии поселили в гнилых домах, расследует СК России.
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Гнилые полы и плесень на стенах и потолках. Покосившиеся двери и невероятный холод в насквозь продуваемых комнатах. Такое жилье выделили в Бурятии юношам и девушкам, только что начавшим самостоятельную жизнь после детдома. Все 254 «квартиры» - в селе Сотниково Иволгинского района республики. Как они оказались в таком «гетто», сейчас расследует центральный аппарат СК России. Решение об этом принял сам глава ведомства Александр Бастрыкин. И можно быть, уверенным, что виновные от наказания не уйдут.

Что же известно к сегодняшнему дню? Следователи рассказали о не самом хитром механизме воровства денег, предназначенных для постройки жилья сиротам.

-В отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя Сергея Домшоева по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, в результате которого люди лишились права на жилое помещение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. - На основании доказательств, которые уже собраны следствием, мужчине уже предъявлено обвинение в хищении более 195 млн. рублей.

Как же это происходило? По версии следствия, в 2015 году министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках государственной программы было решено приобрести дома в селе Сотниково Иволгинского района Республики Бурятия в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-С целью хищения выделяемых на указанную программу из бюджета денежных средств предприниматель организовал регистрацию своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем, фактически руководя их деятельностью, вместе с ними принял участие в торгах, по итогам которых заключил с министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственные контракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн рублей, - продолжает СКР по Бурятии.

Примерно так появились дома, построенные с грубым отступлением от строительных норм, с дешевыми строительными и отделочными материалами. В итоге дома построили так, что их нельзя использовать для проживания. Тем не менее, акты об их приемке были подписаны, а на расчетные счета «строителей» перечислены средства.

- В рамках предварительного следствия предъявлено обвинение заместителю министра министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Сергею Рыбальченко, - сообщает СКР. - Чиновник задержан. Оба уголовных дела соединены в одно производство.

Теперь же, напоминаем, расследованием дела о гнилых домах для детей-сирот занимается СК России.

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