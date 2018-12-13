Сергей Левченко: Мы продолжим поддерживать бизнес-идеи, направленные на развитие Приангарья

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области состоялась в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве.

О перспективных направлениях развития региона участникам мероприятия - депутатам Госдумы РФ, представителям ТПП РФ, дипломатического корпуса, бизнес-сообщества - рассказал губернатор Приангарья Сергей Левченко.

Глава региона отметил, что в Иркутской области создана комплексная система мер государственной поддержки как крупных промышленных предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

Для тех, кто занимается модернизацией производства, предусмотрены льготы по налогам на имущество (0,55% или 1,1%) и на прибыль организаций (снижение с 17% до 13,5%). Также есть налоговые преференции резидентов территорий с особым правовым статусом; предприятий, реализующих региональные инвестиционные проекты.

С 2017 года в рамках подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской области» промпредприятиям предоставляются субсидии на модернизацию и техническое перевооружение, повышение производительности труда, оплату процентов по кредитам, внедрение энергосберегающих технологий, развитие инфраструктуры.

С 2019 года вводится институт специального инвестиционного контракта.

- Правительство Иркутской области продолжит поддерживать идеи бизнеса, направленные на развитие региона, - подчеркнул Сергей Левченко. - За трехлетний период мы показали реальный рост инвестиций: 10 - 13% ежегодно - это порядка 300 млрд рублей, - отметил. - Один из примеров - фармацевтическое предприятие, которое за последние 2 года построило у нас два завода, а в 2019-м запустит еще один. Начат серьезный проект по изготовлению лекарственных препаратов, который выведет компанию на 1-е место в РФ. Также в Иркутске в короткий срок построили завод по производству тест-полосок и глюкометров, продукция которого будет на 30% дешевле аналогов.

Губернатор также отметил, что сейчас инвестиционная политика региона и меры, принимаемые правительством Иркутской области, направлены на поддержку производств по глубокой переработке сырья и выпуску продукции высокой степени технологического передела.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Вместе с тем Приангарье переходит к новому этапу экономической политики – пятилетнему государственному планированию.

- Иркутская пятилетка - это новый и перспективный формат государственного стратегического планирования, - заявил Сергей Левченко. - Госплан - часть долгосрочной стратегии развития региона, которая строится на конкретных целях и задачах.

Как подчеркнул депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов, на сегодняшний день Иркутская область - один из динамично развивающихся регионов России.

- Губернатору и его команде удалось добиться прекрасных результатов по темпам развития в разных сферах, в том числе в лесной отрасли и промышленности, - сказал он.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что презентация региона на площадке ТПП - прекрасная возможность для российских и зарубежных партнеров наиболее полно оценить потенциал Приангарья.

- Бизнес, который только намеревается инвестировать, интересуется своими перспективами. Если благодаря долгосрочному региональному планированию он их видит, то чувствует себя защищенным, - констатировал Сергей Катырин.

В рамках презентации потенциала Иркутской области на площадке Палаты были представлены проекты создания газохимического комплекса в Усть-Кутском районе, строительства фармацевтических заводов, комплексного развития туристического кластера «Южное побережье Байкала» и агропромышленного комплекса. На стендах была размещена информация о предприятиях энергетики, авиастроения, химической промышленности.

Существенный вклад в экономику региона вносит лесная отрасль. Благодаря принятым правительством Иркутской области мерам значительно повысилась бюджетная отдача от предприятий данной сферы. Кроме того, произошло почти двукратное сокращение незаконных рубок. В ближайшей перспективе планируется решить задачи по проведению лесоустроительных и лесовосстановительных мероприятий, созданию новых производств в сфере переработки древесины.

На мероприятии, посвященном Иркутской области, его участники также обсуждали механизмы поддержки инвестиционной деятельности, перспективы развития туризма.

Ежегодно турпоток в Иркутскую область увеличивается. За последние 6 лет количество гостей выросло более чем на 60% и в 2017 году достигло почти 1,6 млн человек, включая 211 тыс. иностранных граждан. За 9 месяцев 2018 года темп роста составил около 5%.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО «Агентство «Комсомольская правда» - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-158. от 28.04.2018 г.