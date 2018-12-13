Икону с образом первого епископа Восточной Сибири Иннокентия Кульчицкого обнаружили в Иркутске: ее возраст более 200 лет

Иркутские антиквары показали иркутянам уникальный образец сибирской иконописи начала XIXвека. После кропотливой реставрации работу ранее неизвестного мастера может увидеть любой желающий. На ней изображен Святитель Иннокентий, епископ Иркутский и Нерчинский с 1727 по 1731 год.

Так выглядела затерянная икона до реставрационных работ. Фото: Частная коллекция Александра Снарского.

Икона, написанная Платоном Рязановым, была создана в 1805 году, на протяжении двухсот лет о ее существовании никто не знал! Одна из иркутских семей обнаружила запылившуюся ее на своем чердаке около 10 лет назад. Почти разрушенную временем реликвиюони решили сдать ее старьевщику. Так спустя несколько и лет она попала в руки антиквара Александра Снарского, который передал икону на реставрацию и вместе с Владимиром Тарасовым начал изучать историю находки.

- Дело не только в возрасте артефакта как такового, - поясняет Александр Снарский. – Уникально то, что помимо самого древнего из известных образов Иннокентия, на иконе запечатлен Знаменский монастырь, каким он был в 1805 году и другие топографические особенности. Интересна также судьба автора. Платон Рязанов был ранее неизвестен историкам. Однако теперь мы знаем, что он наш земляк, из семьи крестьян.

Ближайшая судьба иконы уже известна, увидеть лик первого иркутского епископа может любой житель города, выставка проходит в одной из галерей Иркутска. После чего она вернется на хранение к хозяину.

СПРАВКА «КП»

Святитель Иннокентий в 1727 году был назначен епископом Иркутским и Нерчинским став первым епископом Восточной Сибири. Тяжела была ноша пастыря, тут и суровый климат, и бедность, и близость к неспокойной китайской границе. Не получал жалования до самой смерти и терпел крайний недостаток в средствах. В этих трудных условиях на скудные средства иркутского Вознесенского монастыря еще содержались 2 открытые при нем школы - монгольская и русская. Под влиянием тяжелого климата и невзгод Иннокентий рано умер - 27 ноября 1731 года.

А в 1764 году его тело обнаружили нетленным в Тихвинской церкви. Святейший Синод открыл мощи и прославил пастыря в 1800 году. Там они хранились до 1921 году, в ходе антирелигиозной кампании большевиков, рака с мощами святителя была вскрыта, а сами мощи похищены и считались утраченными до 1990 года. Мощи были найдены и идентифицированы в Ярославле и возвращены в Иркутск.