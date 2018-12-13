2018-12-14T10:13:09+03:00
Общество

Индекс оливье Росстата: Иркутская область заняла 37 место в рейтинге стоимости популярного новогоднего салата

Закуска обойдется нашим землякам обойдется в 302,98 рублей
Ольга БУЕВА
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Индекс оливье Росстата: Иркутская область заняла 37 место в рейтинге стоимости популярного новогоднего салатаИндекс оливье Росстата: Иркутская область заняла 37 место в рейтинге стоимости популярного новогоднего салатаФото: Иван ВИСЛОВ
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Каждый год Росстат составляет так называемый индекс оливье. Эксперты оценивают, насколько подорожал самый популярный салат за год или же, наоборот, подешевел. На днях аналитики опубликовали свежий рейтинг. Они не только подсчитали, как выросли в цене продукты, которые входят в состав советской новогодней закуски, но и выяснили, в каких регионах страны знаменитое блюдо доступнее.

Так вот, россиянам в среднем оливье обойдется в 313 рублей. Больше всего повезло жителям Белгородской области и Мордовии: они потратят всего 239,91 и 237,96 рублей соответственно. Кусаются цены на Чукотке, где салатик оценили в 516,53 рубля. Иркутск же занял в списке 37-е место из 85 (считать от большего к меньшему! - Прим. ред.). У нас оливье стоит 302,98 рубля - ниже среднего по стране ценника почти на 10 рублей. С прошлого года он подорожал в нашем регионе на 4,14%.

Теперь интересно, как эксперты составляют этот любопытный индекс? Ведь рецептов оливье немало: кто-то любит с красной икрой, кто-то - с вареной курицей или колбасой. Разумеется, и стоимость закуски будет меняться в зависимости от ингредиентов.

- Мы взяли традиционный рецепт, - объяснили в пресс-службе Росстата. - В него входят консервированные огурцы - 400 г, консервированный горошек - 380 г, картофель - 500 г, морковь - 200 г, четыре куриных яйца, вареная колбаса - 300 г, майонез - 200 г и репчатый лук - 100 г.

Вот этой «горки» вполне хватит, что угостить семью их четырех человек. Еще и гостям останется.

Кстати, расчеты эксперты делали исходя из ноябрьских цен. Но они ползут вверх! Уже порядком подорожали, например, огурцы. Еще выше ценник торговцы накрутят ближе к Новому году.

Закуска обойдется нашим землякам обойдется в 302,98 рублей Фото: Наталья ВИБЕ

Закуска обойдется нашим землякам обойдется в 302,98 рублейФото: Наталья ВИБЕ

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