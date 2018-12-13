2018-12-14T10:13:09+03:00
Общество

В эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске появилась рубрика - "У нас на районе"

Иркутяне могут обратиться с наболевшими вопросами
Ольга БУЕВА
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В эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске появилась рубрика - "У нас на районе"В эфире радио "Комсомольская правда" (91,5FM) в Иркутске появилась рубрика - "У нас на районе"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Согласитесь, в каждом районе есть свои трудности. Сломаны качели на детской площадке, мусор не убирают, в асфальте появилась дыра, - зачастую эти вопросы можно решить и своими силами. Нет, конечно, не перевоплощаться в коммунальщиков, а всего лишь не молчать! И такую возможность мы вам предоставляем. В передаче "Тема дня", которая идет в 18.05 по будням, появилась новая рубрика - "У нас на районе".

- Мы считаем, что проект полезный и значимый для иркутян, - говорит руководитель проекта радио "Комсомольская правда" (91,5FM) Наталья Кравченко. - Вместе с моей соведущей Евгенией Дмитриевой будем разбирать локальные проблемы жителей разных территорий любимого города. Конечно, к решению вопросов привлечем экспертов - представителей коммунальных структур, администрации и т.д. Призываем слушателей быть активней и смело рассказывать нам о наболевшем.

Первая ласточка, скажем, уже успешно отправилась в полет. В стартовом выпуске разбирали ситуацию, возникшую в микрорайоне "Современник" в поселке Дзержинске. Здесь уже полгода плохо ходит общественный транспорт. Жителям приходится часами стоять на остановке в ожидании маршрутки. Особенно -в выходные дни, рано утром или вечером.

- Летом мы ходили пешком от остановки "Бар", которая находится в черте города - расстояние составляет около километра вдоль трассы, где нет даже освещения, - рассказала местная жительница Надежда Шилова. - Сейчас, в морозы, преодолевать такой путь проблематично.

Свой ответ дал председатель Думы Дзержинского муниципального образования Андрей Бабак.

- Мы знакомы с ситуацией и всеми силами пытаемся ее решить, - отметил он. - Так, например, одно время мы договаривались с водителем автобуса №98, который довозил жителей до микрорайона. Разыгрывали тендеры среди перевозчиков, но, к сожалению, желающих не было - водители общественного транспорта посчитали маршрут нерентабельным. И вот недавно прошел конкурс, на котором мы выбрали перевозчика. Он начал работать по маршруту "микрорайон Современник - сквер Кирова".

КОНКРЕТНО

Заинтересовались нашей рубрикой? Хотите сообщить о проблемах «у вас на районе», viber и watsapp работают круглосуточно - 89025138585.

Тел. прямого эфира (3952) 208-005

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